Paolo Fox oroscopo 5 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 5 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Bisogna dire che e’ una giornata valida e comunque migliore di quella di lunedi. Se riuscissi a completare un certo discorso, una proposta, una richiesta entro mercoledi, sarebbe meglio: anticipo che la parte centrale della settimana potrebbe procurare qualche piccolo dubbio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In queste 48 ore devi stare attento al denaro: escono piu’ soldi! D’altronde non e’ un mistero il fatto che stai cercando di amministrare le finanze in maniera molto equa; anche per un lavoro o per un trasferimento, in questo periodo bisogna affrontare diverse spese in piu’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Come dicevo 24 ore fa, sei forte e vigoroso e stai gia’ facendo progetti per il futuro. Quando tutti scappano perche’ arriva il vento che soffia in modo spaventoso, tu riesci a convogliare questo stesso vento e magari a far funzionare una pala, a far muovere un meccanismo che permette di ottenere qualche vantaggio!

Paolo Fox oroscopo 5 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Queste sono giornate in cui e’ molto difficile andare d’accordo con l’ambiente: quindi, se un ambiente di lavoro non e’ giusto, se ci sono persone che pensi stiano tramando contro di te, bisogna essere pazienti. Marte, Giove e Saturno ancora ‘in conflitto’, ma sembra che tu ti stia liberando da un peso che prima era insostenibile ma ora inizia ad esserlo di piu’!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Marte e Venere favorevoli indicano amore, amicizie, incontri! Sul lavoro, invece, devo chiederti ancora una volta di non fare troppo. Le persone che hanno un incarico, che sono direttori, che devono organizzare qualcosa, stanno affrontando dei gravi problemi e spesso i risultati non sono all’altezza. L’amore puo’ consolare!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti trovi in una condizione di grande pressione: ma quando viviamo un grande stress significa anche che ci stiamo occupando di tante cose, dunque continuo a pensare che questo sia un anno importante per te. Come tutti hai subito momenti difficili per colpa di quello che stiamo vivendo a livello sociale, ma a breve avrai modo di rifarti. L’amore puo’ essere importante e a Dicembre lo sara’ ancora di piu’!

Paolo Fox oroscopo 5 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il fatto di avere Venere nel tuo segno e’ una sorta di panacea perche’ anche se non riesce a risolvere tutti i problemi della vita, questo pianeta puo’ dare quella giusta indicazione per vivere in maniera piu’ serena. Non bisogna essere superficiali ma allo stesso e’ anche importante non prendere tutte le cose ‘di petto’: cerca una via di mezzo!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Devi capire che cosa e’ accaduto sabato e domenica, perche’ quelle sono state giornate particolarmente pesanti. Se hai superato un problema, un dubbio, ora puoi andare avanti ancora meglio. Attenzione alle spese: questioni di casa e di trasferimenti da affrontare con molta cura.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ci sono dei momenti in cui devi cercare di risolvere un problema, devi cercare di sbrogliare la matassa! Ecco perche’ probabilmente hai bisogno di un una piccola pausa di riflessione. Se posso darti un consiglio, in questi momenti cerca di non affaticarti troppo e ricorda che il tuo e’ un segno che guarda sempre in maniera molto attiva al futuro.

Paolo Fox oroscopo 5 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nella giornata di lunedi ti ho visto molto pensieroso, molto agitato, e anche in questo martedi le cose non vanno meglio! Purtroppo, abbiamo un oroscopo che ‘segna il passo’: questo non vuol dire che le cose vanno male per forza, perche’ il ricordo del tuo e’ uno dei segni che nonostante il caos di questi mesi riuscira’ a trovare il bandolo della matassa!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sei particolarmente favorito! Ricordo che avere Mercurio favorevole rappresenta l’idea del destino, del futuro, e soprattutto la capacita’ di mettere in pratica certe scelte che a breve potrebbero essere importanti. A volte non si sceglie perche’ lo vogliamo ma perche’ il destino ci porta soluzioni inevitabili.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ un periodo di alti e bassi che in qualche modo posso capire, ma i tuoi cambi repentini di umore rischiano di diventare un problema, specie in coppia e in tutte le relazioni che devono essere ‘coltivate’. Sul lavoro mi sembra che le cose vadano un po’ meglio; a breve riuscirai a superare qualche blocco del passato.

