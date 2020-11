Paolo Fox oroscopo 4 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 novembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo inizio di settimana parla di tre giorni importanti: ho spiegato che sei una persona molto forte ma a volte la fretta e’ cattiva consigliera! Quante volte in amore hai scelto di corsa per poi tornare sui tuoi passi? Quante volte anche sul lavoro ti sei trovato a dire delle cose pentendoti di quello che avevi detto? Ci vuole pazienza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi contare su un mese interessante: tuttavia, in questi giorni bisogna anche capire con chi hai a che fare, perche’ visto che sei a caccia di sicurezza, di determinazione, di forza, se attorno a te ci sono persone poco chiare oppure in amore non senti di avere i giusti riferimenti, potresti innervosirti non poco!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete avvantaggiati da una bellissima Luna che in queste prime 48 ore della settimana tocca il tuo segno, e ti dara’ grande vigore fino a tutto mercoledi. Quando sei cosi forte, cosi vigoroso, vuol dire che hai le idee chiare, vuol dire che hai ritrovato la tua creativita’. Insomma, questo inizio di settimana e’ davvero interessante.

Paolo Fox oroscopo 4 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ci sono giornate in cui e’ molto difficile avere un rapporto sereno con gli altri: devo dire, infatti, che questa e’ una situazione astrologica un po’ pesante per le relazioni. Venere e’ contraria, ma questo pianeta non rappresenta solo l’amore spesso rappresenta anche i rapporti che abbiamo con gli altri sul lavoro. Insomma, in tutti i rapporti interpersonali ci vuole pazienza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questo e’ un momento importante per le amicizie, per gli amori, ma non e’ un momento cosi valido per le questioni di lavoro. Intendiamoci, potresti anche ricevere un buon incarico, pero’ e’ come se dovessi affrontare un isolamento, un cambiamento, uno stop! E questo lo so dicendo da diversi mesi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei protagonista di una giornata particolare; e’ un lunedi frastornato, nervoso, in cui sei poco concentrato, in cui anche il tuo proverbiale senso dell’ordine potrebbe non essere cosi evidente. Fatto sta che il consiglio che devo darti, anche dal punto di vista fisico, e’ quello di non strapazzarti troppo!

Paolo Fox oroscopo 4 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Capisco che in questi giorni tu sia ancora preso da mille dubbi, tanti dei quali riguardano il lavoro e i rapporti economici, pero’ sappiamo che dalla seconda meta’ di Dicembre qualcosa si sblocca. Non aspettarti che tutto diventi positivo in appena cinque settimane

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): questa e’ una giornata che comporta ancora un po’ di stress, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi, se pensi che a livello finanziario ci siano problemi, se ritieni che certe persone in casa non collaborino come dovrebbero, per mantenere in ordine questioni legate al quotidiano, finisci per arrabbiarti! L’amore e’ tranquillo ma nulla di eccezionale!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Al momento sei preso da troppe complicazioni! E’ un lunedi stancante, tuttavia voglio darti ‘quattro stelle’ di forza e quindi una buona valutazione perche’ quanto meno stai programmando, stai progettando qualcosa di bello in vista del futuro. E questo e’ decisamente importante!

Paolo Fox oroscopo 4 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto riflessivo, sei quello che in questi giorni si isola perche’ vuole avere il tempo per pensare! E quando ti isoli vuol dire che hai in mente dei progetti per il futuro oppure stai vivendo una situazione poco chiara e hai bisogno di fare luce su tanti angoli bui della tua esistenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo e’ il segno della rivoluzione! Certo, al momento stiamo tutti attraversando una fase rivoluzionaria; ma voglio ricordare, come ho scritto anche nel mio libro, che Giove e Saturno si troveranno nel tuo segno dal 2021. Per questo sara’ un anno che cambiera’ le regole del gioco.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Parte una settimana un po’ sottotono. Poi sappiamo che tu riesci a somatizzare tutti i problemi che arrivano dall’esterno: possono essere problemi di famiglia ma anche problemi legati al dramma che tutti stiamo vivendo in questi giorni.

