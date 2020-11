Oroscopo Branko 6 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarà inevitabile porvi delle domande – siate flessibile e potrete iniziare a lavorare per realizzare i vostri desideri. Vi sentite stanchi perché avete fato abbastanza moto, siete stati rinchiusi per troppo tempo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dovrete percorrere una lunga strada prima di trovare un punto d’intesa con le persone che vi sono vicine per quanto riguarda i vostri piani. Nonostante la tendenza a pensare troppo, potete mantenere la calma per uscire all’aria aperta, sia letteralmente che metaforicamente.

Oroscopo Branko 6 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non lasciatevi intimidire da coloro che dubitano di voi. Avete solo bisogno di una cosa: di andare avanti! Avrete necessità di ricaricarvi di vitamine e minerali, c’è una carenza da colmare, trovate una soluzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Oroscopo Branko 6 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La luna vi offre momenti indimenticabili con le persone che vi sono vicine. La felicità è a portata di mano. Vi sentite stanchi a fine giornata, sarebbe una buona idea concedervi una pausa e un po’ d’aria fresca.

Oroscopo Branko 6 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le persone che vi circondano saranno più occupate, ma la calma vi permetterà di assaporare le gioie della vita. C’è un vantaggio a conoscere i propri limiti. Fate uno sforzo per rimanere ragionevoli, in particolare quando si tratta di mangiare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Si presentano opportunità gradevoli. Non lasciatevele sfuggire… La vostra vita sarà leggera. Inizierete ad accusare stanchezza, fate attenzione ai movimenti bruschi e alle distorsioni. Dovreste rallentare fisicamente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

