Paolo Fox oroscopo 5 aprile 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo fine settimana lo vivrai con una bella voglia! Tuttavia, devo dire che domenica potrebbe essere una giornata fiacca oppure ti stai preparando per un grande progetto e quindi hai bisogno di recuperare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): nell’uovo di Pasqua potrebbe arrivare una bella sorpresa! Mi auguro che sia un premio per come ti sei comportato, per tutto quello che hai fatto negli ultimi due anni. Sono 48 ore in cui sono favoriti gli incontri, le relazioni e anche le riflessioni!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo fine settimana devi allontanarti dalle polemiche che sono nate anche nel corso degli ultimi tempi. In particolare ricordo Dicembre, un mese di rallentamento, di blocco per molti di voi. A distanza di qualche mese, piano piano si recupera

Paolo Fox oroscopo 5 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tu ami la famiglia, sei sempre molto attento ai riferimenti che riguardano la casa e le persone care. Quello che stiamo vivendo e’ un periodo conflittuale per tutti i motivi che sappiamo: dunque, si avvicina una Pasqua che puo’ essere un po’ solitaria oppure sentita in maniera un po’ ‘affliggente’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai una gran voglia di recuperare il tempo perduto! Anche se questo non e’ un anno particolarmente interessante per il lavoro, nel senso che anche se continui un’attivita’ puoi solo fare le solite cose oppure, per il quieto vivere, potresti trovarti a fare quello che non ti piace.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questi giorni ti senti un po’ bloccato. In realta’ ci sono tante tensioni che riguardano anche l’ambiente in cui lavori. Solitamente siete molto produttivi, siete anche bravi a scrivere! Ecco, in questo momento dovresti mettere nero su bianco tutte le tue emozioni.

Paolo Fox oroscopo 5 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ho spiegato che di fronte alle grandi scelte della vita tu sei disponibile ma devi anche pensarci bene! Quindi, il mio invito e’ rivolto soprattutto a chi conosce una persona del tuo segno: non dare troppo spazio alle situazioni impegnative.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Poi la giornata di domenica nasce anche con una Luna favorevole. Insomma, puo’ essere una Pasqua divertente quella in arrivo per tutti quelli che vogliono fare una scelta d’amore oppure riconciliarsi con una persona.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non dimenticare che per te conta anche il ‘viaggio d’esplorazione’: e siccome, purtroppo, in questo periodo siamo tutti bloccati, la cosa che ti puo’ consolare e’ programmare qualcosa di bello in vista dell’estate. Insomma, sognare aiuta!

Paolo Fox oroscopo 5 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): al momento hai un grosso problema in amore o l’incapacita’ di esprimere tutto quello che senti, perche’ a volte vivi una certa tensione nel rapporto oppure perche’ non c’e’ la persona giusta al proprio fianco.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Posso dividervi in due categorie: quelli che si piangono addosso, speriamo siano pochi, e allora pur avendo Giove e Saturno favorevoli non avranno grandi novita’; dall’altra parte ci sono quelli che invece gia’ da tempo si sono rimessi in gioc

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Naturalmente quando si avvicinano le feste, soprattutto le persone che sono separate e che hanno avuto problemi nel recente passato, sentono la mancanza di una conferma d’amore! Se questo e’ il tuo caso, bisogna cercare di superare certi problemi ma vedrai che gia’ domenica ti sentirai meglio.

