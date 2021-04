Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si preannuncia un weekend interessante! Tra l’altro, possiamo dire che venerdi e sabato sono due giornate forti, poi domenica ci sara’ un piccolo calo. Quel che mi piace di questo cielo e’ Sole e Venere nel tuo segno che rappresentano la voglia di fare, l’energia, grandi occasioni e forse anche la voglia di amare, che torna prepotente in un periodo in cui devi ritrovare amicizie e positivita’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il weekend nasce con buoni presupposti tanto piu’ che domenica avremo anche una Luna favorevole. Poi, tra qualche giorno questo Aprile vedra’ anche l’ingresso di Venere nel tuo segno. Quindi mi viene da credere che Aprile sia il mese nel risveglio delle emozioni

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei pieno di voglia di fare, hai una grande creativita’! Tu che gia’ nasci piuttosto creativo, in questo particolare periodo hai davvero buone idee! Qual e’ il vero problema? L’ambiente in cui ti trovi perche’ potresti avere a che fare con persone che non capiscono pienamente quello che desideri fare o che non sono del tutto convinte che il tuo operato sia quello giusto.

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I veri problemi riguardano la situazione sentimentale! Per chi non crede in un amore o vuole semplicemente vivere una passione part-time, in questo momento non e’ cosi triste ma non crede del tutto in una storia e vive con la speranza che i sentimenti migliorino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi ritrovare quell’entusiasmo, quella forza che caratterizza da sempre il tuo segno. Io credo che con Sole e Venere favorevoli, in questo periodo sia possibile! L’unica cosa che chiedo e’ di cercare di dimenticare il passato, lo so che e’ difficile perche’ ci sono state molte frustrazioni, molti problemi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo e’ un weekend in crescendo, anche se questa e’ una giornata conflittuale per colpa di una Luna dissonante. Quindi, si parte da un venerdi sottotono a livello fisico, poi sabato e domenica saranno giornate migliori. Cerchiamo anche di organizzare una Pasqua serena, nel senso che nei prossimi giorni forse sarebbe il caso di riavvicinare certe persone che sono state troppo lontane dalla tua vita.

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Mi auguro che sia gia’ arrivata una buona notizia, che tu sia gia’ molto innamorato, perche’ sarebbe importante sfruttare questo periodo. Le uniche esitazioni riguardano la possibilita’ di fare una scelta per la vita. Quelli che vogliono sposarsi, convivere, cambiare lavoro sia per scelta che per destino, entrano in una fase di crisi o di grande ripensamento prima di fare un passo importante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo fine settimana porta maggiore forza, anche se questo venerdi e’ ancora sottoposto ad un po’ di stress. Pero’, possiamo dire che piano piano le cose vanno meglio. In realta’, questa non e’ stata una settimana da ricordare, da incorniciare

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Con Sole e Venere favorevoli puoi finalmente recuperare tutto quello che avevi perso agli inizi di Marzo! Ma la cosa piu’ importante, quella che mi piace di piu’, e’ notare che sei piu’ forte, soprattutto se il mese scorso c’e’ stato un problema fisico.

Paolo Fox oroscopo 4 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo fine settimana puo’ essere piu’ forte grazie ad una Luna favorevole, ed in particolare domenica sara’ una giornata interessante nei rapporti con le persone attorno a te, ma in ogni modo stai per uscire da una settimana non proprio semplice oppure molto scarna a livello di risultati.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa e’ stata ed e’ una settimana importante! E’ possibile innamorarsi, scoprire una nuova visione del mondo: tu costantemente hai bisogno di cambiare vita! Sappiamo che non e’ possibile rivoluzionare improvvisamente la propria esistenza, ma tu vorresti farlo! Se fosse per te cambieresti subito vita anche a livello di casa, luogo di lavoro

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per almeno 48 ore, il consiglio che devo darti e’ quello di essere cauto, di evitare complicazioni. E’ una giornata in cui ogni cosa deve partire con una certa ‘logica’. E’ chiaro che chi ha vissuto una separazione, rispetto alle feste in arrivo si sentira’ un po’ piu’ solo e questo potrebbe pesare!

