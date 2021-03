Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dopo un Gennaio faticoso e un Febbraio di speranze, Aprile (specie dalla meta’ in poi) riuscira’ a dare molte opportunita’ di riuscita della tua vita. In qualche modo si riparte anche con nuovi progetti, nuovi programmi!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo momento devi semplicemente cercare di ‘recuperare’ quello che hai fatto negli ultimi due anni. Questo perche’ molto presto, entro meta’ anno, potrebbe arrivare una piccola-grande ricompensa. Penso ad esempio a quelli che aspettano una promozione, a quelli che anche se l’anno scorso hanno vissuto un fermo, possono ripartire.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi contare su stelle importanti, Giove e Saturno favorevoli, tuttavia questa giornata nasce con l’opposizione della Luna. Mi viene da credere che alcuni problemi anche di tipo fisico che non hai del tutto risolto possano ripresentarsi.

Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): quelle che hanno un amore part-time, che non vogliono investire in amore sono tutto sommato favorite dalle stelle, mentre quelli che hanno una storia che va avanti da tempo, una storia che non funziona, sembrano molto appesantiti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo inizio di Aprile ha una gran voglia di rimetterti in gioco! E con questo Sole favorevole si puo’ andare lontano. Certo, non e’ un periodo di massima soddisfazione: probabilmente, anche se hai risolto una questione di lavoro e’ probabile che tu non abbia risolto completamente un problema di soldi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa giornata nasce in maniera un po’ pensierosa. In realta’ io non credo che tu abbia grandi problemi nel gestire il tuo futuro, ma evidentemente ci sono piccole-grandi difficolta’ che riguardano l’ambiente che frequenti.

Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai per ottenere grandi vantaggi! Abbiamo Giove e Saturno favorevoli per tutto l’anno: ecco perche’ per quelli che hanno un buon progetto, il 2021 sara’ un anno di grande rivoluzione! Penso ai figli, alla casa, ad una convivenza, ad un grande amore!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ci sono giornate in cui senti crescere l’agitazione! E questa giornata sembra una giornata un po’ conflittuale da questo punto di vista, evidentemente ci sono cose che non vanno bene. Nei rapporti con gli altri ci vorrebbe un po’ di prudenza e di pazienza

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ una giornata molto interessante: circa un mese fa, attorno al 12 Marzo, ci sono stati momenti difficili, ma vedrai che entro il 12 Aprile, quindi a distanza di qualche settimana, avrai la capacita’ di superare un problema fisico o personale.

Paolo Fox oroscopo 3 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai una gran voglia di rimetterti in gioco ma devo dire che ci sono anche giornate in cui si vive un po’ al rallentatore. In realta’ vuoi trovare tempo per te stesso e fare cose che ti soddisfino. E questo potrebbe avere creato anche qualche piccolo disagio, specie se hai rinunciato a qualche garanzia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sara’ possibile innamorarsi, sara’ possibile vivere anche un’idea che riguarda il lavoro, pensare ad un trasferimento, ad un cambiamento di vita che potrebbe essere davvero molto importante per il futuro. Ci vuole solo un pizzico di coraggio per attuare queste piccole-grandi rivoluzioni!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dopo giornate pesanti, come ad esempio quella di martedi, pare che adesso ci sia un miglioramento. Tuttavia, questa e’ una settimana che nasce con tensioni piuttosto profonde. E ultimamente ci sono state giornate in cui hai rimesso in discussione alcune tue convinzioni, in cui persino l’amore non e’ stato facile da gestire.

