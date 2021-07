Paolo Fox oroscopo 4 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 luglio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Voglio ricordare che la grinta non manca, che questa giornata e’ davvero molto interessante per i rapporti interpersonali, per le relazioni. Avere Venere, Marte e Saturno in buon aspetto, e’ segno di rinascita. Ed uso questo termine non a caso perche’ ho spiegato piu’ volte che 2019 e 2020 sono stati anni di grande difficolta’

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi riconquistare equilibrio ed energia fisica. Questo fine settimana viaggia su onde ‘meno alte’ e permette anche di arrivare ad un porto sicuro. Lo dico perche’ sabato e domenica saranno giornate che vedranno la Luna toccare il tuo segno. Quello che non mi piace tanto in questo momento e’ la situazione a livello fisico, perche’ c’e’ chi deve recuperare, magari si e’ fatto male, in realta’ ci sono molte distrazioni!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ un fine settimana interessante. Spero che l’amore torni vincente nella tua vita. Conoscenze occasionali importanti perche’ Mercurio tocca il segno con un aspetto di grande curiosita’! E piu’ volte ho spiegato che se c’e’ una cosa che tu ami vivere e’ la spontaneita’ nei rapporti.

Paolo Fox oroscopo 4 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei un po’ ‘sballottato’, un po’ nervoso ma questo non limita assolutamente la positivita’ di un cielo che imprime alla tua vita lavorativa e pratica un grande cambiamento che realizzi molto lentamente. Per esempio, persone che avevi allontanato possono tornare. In realta’ piu’ ci avviciniamo alla fine dell’anno e piu’ diventerai forte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ un’altra giornata di forza! In questi giorni ti capitera’ di sentirsi attratto da una persona oppure proprio tu potresti attrarre qualcuno. In realta’, questo l’ho detto anche in altre occasioni, a te piacciono le sfide.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo una prima parte di settimana piuttosto pesante, piuttosto nervosa, in questa giornata ti senti meglio. Posso dire, inoltre, che sabato e domenica saranno giornate in cui sara’ piu’ facile vivere sensazioni ed emozioni positive. Certo che un contratto non e’ proprio come vorresti oppure sei in trattativa per fare cose nuove oppure part-time, e questo un po’ ti dispiace.

Paolo Fox oroscopo 4 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Anche queste sono 24 ore sottotono, come giovedi. Sei molto confuso! Attenzione a piccole dispute, a questioni legali. In questo momento sei forte e quindi puoi superare qualsiasi tipo di ostacolo. Pero’ ricorda che piu’ ti metti in evidenza e piu’ le persone possono avere nei tuoi confronti un atteggiamento competitivo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questo fine settimana vorrai mettere in chiaro tante cose! Nei rapporti tra genitori e figli ci vuole attenzione. Se avevi programmato un evento, un cambiamento, puoi anche portarlo avanti ma qualcosa non funziona.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ un’altra giornata importante. Bisogna ricordare che Luglio e’ il mese delle emozioni, e’ il mese degli incontri, del ritrovato amore! Se una persona non e’ disponibile, volta pagina! Per te non e’ molto importante dare spazio a persone negative

Paolo Fox oroscopo 4 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di limitare questo stato di agitazione, di lieve ansia e nervosismo che da mercoledi sera sta attanagliando la tua vita, anche perche’ posso dirti che questo fine settimana funziona! Certo, questo venerdi e’ ancora un po’ sotto pressione, ancora un po’ stancante, e ti consiglio di non fare le ore piccole.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Posso dire che questo fine settimana nasce in maniera piuttosto ‘brusca’; se le persone che hai attorno non seguono i tuoi percorsi mentali potresti arrabbiarti parecchio! Devo essere sincero, le prime due settimane del mese di Luglio sono conflittuali

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ultimamente sei stato piu’ vulnerabile, piu’ irritabile, ma questo e’ normale perche’ sei una persona che prende tutto un po’ troppo di petto. Una storia nata in maniera ‘briosa’ nel mese di Giugno adesso potrebbe un po’ calare di tono.

