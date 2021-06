Oroscopo Branko 3 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete le idee chiare e ne parlerete con facilità. Le rimesse in discussione sono all’ordine del giorno. Siete implicati nei dettagli. Potreste finire sovraccarichi se non fate un passo indietro e se non vi rilassate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La chiarezza delle vostre idee vi farà conquistare qualche simpatizzante e la vostra passione vi farà difenderle con facilità. Sarete perfettamente fiduciosi nella vostre capacità ad affrontare i vostri obblighi, ma potreste anche rilassarvi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le vostre argomentazioni sono diventate più chiare e più pertinenti. È il momento di parlare di ciò che vi preoccupa. Un massaggio sarebbe perfetto oggi… I vostri dolori sono il risultato della vostra tensione interiore.

Oroscopo Branko 3 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rivalutate la situazione in modo diverso e non tacete su ciò che desiderate. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente, siete al massimo della forma! Trascorrere un po’ del vostro tempo libero con un’attività che non sia fisica sarebbe una buona scelta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non lasciate che gli altri si occupino delle vostre faccende personali o le cose potrebbero andare male. Degli eccessi di nervosismo sono in vista, anche se non volete temporizzare, dovreste, solo per mantenervi a una certa distanza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per disfarsi delle abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita.

Oroscopo Branko 3 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi è un buon giorno per tutto ciò che riguarda le procedure amministrative, legali e ufficiali – non sprecate questa occasione! Alcune persone pretendono troppo da voi, ma assicuravi di essere in grado di fare quello di cui vi state incaricando. Non dimenticare di pensare a voi stessi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E ‘sempre meglio spiegare le cose onestamente piuttosto che lasciare che una lite nasca. Affrontate le cose a testa alta, non ve ne pentirete! La vostra energia in aumento vi farà venire voglia di condividere con gli altri, ma evitate di essere coinvolti nelle controversie. Mantenete la calma, una discussione non è un attacco.

Oroscopo Branko 3 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È possibile utilizzare il vostro talento creativo per risolvere alcuni problemi pratici. Facilitatevi la vita! Non sarete in grado di resistere al cibo invitante, ma attenzione ai grassi cattivi. Il vostro fegato avrà bisogno di depurarsi quest’estate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Farete una scelta precisa che porterà risultati il prossimo giugno. Il vostro giudizio è giusto, continuate così. Bisogna far svanire le preoccupazioni domestiche, per bilanciare i livelli di energia e indirizzarla in modo costruttivo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete più composti del solito e le persone ripongono la loro fiducia in voi – sarebbe opportuno non abusarne! Potrete anche sentirvi più nervosi… un forte desiderio di una maggiore libertà ne sarà la causa. Dedicate del tempo a voi stessi.

