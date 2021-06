Oroscopo Branko 2 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2 luglio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’emotività vi circonda e vi lascia poco spazio per l’espressione. Mantenete la calma. È necessario concedere ai vostri nervi un periodo di riposo. Non c’è niente di cui allarmarvi, ma evitate l’agitazione e ritrovate la calma interiore.

Oroscopo Branko 2 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete propensi a rischiare e la fortuna vi sosterrà nonostante il pericolo. Attenti ai problemi di vescica e cercate di bere più acqua. È necessario riordinare le priorità che riguardano il vostro stile di vita.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete ben consigliati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. La vostra prospettiva è più obiettiva. Una sensazione di stanchezza vi indica la giusta strada da percorrere. Una serata tranquilla sarebbe perfetta, per avere un po’ di riposo in completa privacy.

Oroscopo Branko 2 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le persone intorno a voi saranno meno prevedibili del solito. Assicuratevi di analizzare le proposte con attenzione. State in piena forma, ma le cose potrebbero andare ancora meglio mantenendo una dieta equilibrata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non sapete da dove cominciare, ciò vi rende febbrili e vulnerabili. Probabilmente avrete delle tensioni che vi svuoteranno emotivamente. Ricaricate le vostre batterie con attività acquatiche per scaricare lo stress.

Oroscopo Branko 2 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa sarà una giornata dinamica con tanti avvenimenti. Avete mille cose da fare. Rimanete concentrati sulle cose principali per evitare di strafare… Sarete più efficaci riducendo la marcia. Assumere regolarmente liquidi vi aiuterà a mantenere i vostri livelli di energia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

