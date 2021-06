Paolo Fox oroscopo 27 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Scoprirete alcune informazioni piccanti sulle persone che vi circondano. Siate discreti e evitate future controversie. Siete in forma migliore e sarete pronti a soddisfare i vostri desideri, ma disporrete di meno energia per le azioni più sottili. Rallentate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete modo di stabilire contatti utili e sarebbe un bene dedicare loro tempo nei dettagli. Il sovraccarico mentale inizia a fare capolino e sarebbe opportuno tenerne conto ora, prima di esserne completamente sopraffatti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Un guadagno inatteso potrebbe scombussolare le vostre previsioni finanziarie a lungo termine – la fortuna è dalla vostra parte! Badate alla vostra alimentazione – e agli alimenti che acquistate – per evitare problemi di stomaco.

Paolo Fox oroscopo 27 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Marte vi guida nella giusta direzione e sarete ispirati a concludere i vostri affari in corso. Nonostante i vostri obblighi, sarebbe un bene dedicarvi ad un’attività rilassante a fine giornata, per svuotare la testa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete bisogno di eliminare alcune vostre abitudini. Questa è la migliore strada da percorrere. Il progresso a cui aspirate vi sta logorando. Prendete il tempo per bilanciare i livelli di energia a lungo termine.

Paolo Fox oroscopo 27 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete l’opportunità di fare delle scoperte su voi stessi attraverso le vostre reazioni. Malgrado le passeggere sensazioni di stanchezza, beneficerete di una buona forma oggi. Ridate energia al vostro corpo con l’esercizio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra lucidità vi permetterà di rendervi utili. Non esitate a offrire il vostro parere, la vostra prospettiva realistica non vi deluderà. Troverete facile immergervi nel lavoro di natura intellettuale, ma non dimenticate di passare ad altro, di riuscire a svuotare la testa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Paolo Fox oroscopo 27 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Chiedete aiuto, vi trovate dinnanzi a una situazione che non potete affrontare da soli. Prendetevi cura dei vostri reni e state attenti agli eccessi alimentari. Sarete troppo facilmente tentati e il fegato ha bisogno di un periodo di riposo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non esitate a dare il vostro parere, il vostro realismo non vi mancherà. State sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno di esercizio e di riposo, ma non cercate di combinarli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un eccesso di fiducia rallenta l’ascensione, siate discreti per quanto concerne i vostri progetti prima di lanciarli. State guadagnando fiducia, ma vi sentite sotto attacco e passate del tempo su mansioni difficili. Pianificate le vostre azioni nel tempo.

