Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ un’altra giornata focosa! E uso questo termine non a caso visto che il tuo e’ il segno delle grandi passioni, delle grandi emozioni e delle grandi arrabbiature! Questo periodo rende un po’ insofferenti perche’ ci sono problemi personali o fisici

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi puntare sul fine settimana! Tra venerdi e domenica avremo un oroscopo importante. Ho spiegato che tanti stanno cercando di relazionarsi in maniera positiva al proprio amore, in casi eccezionali stanno cercando di ritrovare il tempo per i sentimenti. Non si puo’ pensare solo al lavoro e ora stai pensando molto a te stesso!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ un’altra giornata confusa ma la buona notizia e’ che da venerdi si torna a vivere meglio! Certo, devo dire che e’ tutto e’ un po’ in ritardo. Inoltre, chi deve rinnovare un accordo, un contratto, e’ molto stanco, molto confuso.

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo fine settimana in arrivo avrai bisogno di chiarezza! Sappiamo che sei una persona adorabile, quando ami una persona sai essere dolce, comprensivo, affettuoso. Ma proprio per questo motivo ci sono persone che potrebbero ‘abituarsi troppo’ a questo tuo modo di fare cosi protettivo

Leone (23 luglio – 23 agosto): Credo proprio che entro sabato ci saranno buone novita’. Dal punto di vista sentimentale, ripeto ancora che se c’e’ una persona che ti interessa, se c’e’ una persona che ti piace, non dovresti assolutamente tirati indietro

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei molto arrabbiato ma e’ comunque molto difficile che tu perda le staffe. Di solito chi nasce sotto questo segno cerca di mantenere un certo equilibrio, almeno all’apparenza,

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei pieno di belle iniziative, anche considerato il fatto che stai cercando di uscire fuori da due anni pesanti. Quest’anno 2021, che possiamo ancora definire nuovo visto che non siamo neanche arrivati alla parte centrale, alla parte ‘clou’, e’ molto utile per iniziare a programmare qualcosa in vista del futuro

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei pieno di sentimenti buoni e ti appresti a vivere un fine settimana importante. Non c’e’ dubbio che in questi giorni tu abbia una grande volonta’ d’azione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei ancora pieno di vitalita’! Questa Luna nel segno puo’ significare un grande sviluppo, qualcosa di bello, l’interesse che in questi giorni spazia anche in nel settore sentimentale.

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Puntiamo su questo fine settimana in arrivo! Certo, non posso dire che questa parte di Giugno sia importante per i sentimenti, ma questo non vuol dire che tutti discutono, litigano o magari hanno voglia di buttare all’aria una relazione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non deve pensare che il futuro sia negativo, in realta’ tempo fa ho spiegato che ci sarebbe stato bisogno di coraggio per iniziare nuovi progetti. Ricordi miei oroscopi? Da qualche mese sto spiegando che vuoi rivoluzionare la tua vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In queste 24 ore sei ancora una volta preda di mille ricordi! In realta’ stai combattendo per cercare di portare avanti un progetto. Tu credi fermamente in una situazione importante che probabilmente negli ultimi mesi non e’ stata cosi facile da gestire.

