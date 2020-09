Paolo Fox oroscopo 26 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata hai una gran voglia di sfogare un po’ di rabbia, ma io dico sempre che la forza e l’energia che abbiamo dentro di noi e’ importante e va utilizzata in maniera giusta. Quindi, non incanalare questa tensione contro di te e non arrabbiarti con chi magari in questo momento rappresenta un nemico. In realta’ vorresti far passare questo venerdi e aspettare sabato pomeriggio per avere le idee piu’ chiare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi puoi mettere a segno un bel centro, specie se stai aspettando una proposta, una richiesta. Questa potrebbe essere la giornata migliore anche per cercare di avere ragione, anche se qualche difficolta’ economica e’ purtroppo da mettere in conto perche’ ci sono stati parecchi cambiamenti, anche a livello di casa per qualcuno. Anche in futuro ci saranno diverse novita’ economiche e per questo bisogna amministrare meglio le finanze!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Arrivano giornate importanti. Metto subito l’accento sulla giornata di domenica che sara’ particolarmente valida. Se hai rapporti coi segni Cancro e Leone, potresti spiccare il volo e vivere delle belle emozioni!

Paolo Fox oroscopo 26 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non e’ che tu stia vivendo una fase proprio facile per il lavoro. Qui bisogna capire da dove si parte: c’e’ chi e’ molto confuso, c’e’ chi si trova in una condizione di disagio o ha vissuto un blocco. In realta’ questo e’ un momento in cui bisogna fare chiarezza in se stessi oppure accettare anche un piccolo fermo che sara’ presto limitato, perche’ questi pianeti attualmente opposti, da Dicembre inizieranno a non darti piu’ fastidio!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti trovo in una condizione molto particolare: vivi una giornata speciale in quanto gli affetti e le relazioni prendono piede fin dall’inizio. Sul lavoro non escludo polemiche perche’ tu sei una persona che vuole fare di testa sua, ma potresti trovarti attorno delle persone che la pensano diversamente. E allora, in questi casi e’ difficile che tu cerchi una mediazione, preferisci andartene!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questi giorni dovrai ritrovare un po’ di serenita’ che hai perso soprattutto mercoledi, giornata nella quale potresti aver avuto dei contrasti anche in amore. Questa di oggi e’ una giornata che invita ad essere un pochino piu’ cauti ma e’ sicuramente migliore rispetto a 24 ore fa. Tra l’altro, possiamo dire che c’e’ qualcosa di nuovo, qualcosa che potrebbe darti una forza in piu’!

Paolo Fox oroscopo 26 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In amore stai cercando un po’ di verita’! Ricordo che il mese piu’ pesante e’ stato quello di Agosto, persino per le coppie che si vogliono bene. Ma bisogna dire che c’e’ davvero tanta confusione nell’aria, per colpa di questa Luna contraria e anche di Giove e Saturno nervosi. Quindi, qualcosa non ti va bene: specie sul lavoro ti senti un pochino messo da parte!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nei prossimi due giorni devi cercare di chiarire tutto quello che non va in famiglia e in amore, perche’ poi domenica non ci saranno piu’ scuse. Potresti arrivarci troppo nervoso! Al momento sara’ quanto mai importante risolvere al piu’ presto certe problematiche anche banali che si sono affacciate in amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Entro domani potrai risvegliare i tuoi istinti! Spero che in amore tu abbia le idee chiare: dico questo perche’ Ottobre sara’ un mese che non permettera’ di portare avanti certe emozioni. Dovrai fare una scelta tra quello che provi e che senti e tra quello che realisticamente puoi ottenere. E’ tempo di riflessione!

Paolo Fox oroscopo 26 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa Luna nel segno, che tra l’altro tocca pianeti di grande rilevanza, e’ veramente di buon auspicio per te! Mi auguro che in questo periodo tu abbia le idee chiare e che tu possa portare avanti un buon progetto, ma soprattutto che tu abbia la forza di metterti nuovamente in gioco. Metti al bando il pessimismo! I piu’ giovani potrebbero avere anche un’occasione in piu’ per crescere. Ad Ottobre potrebbe arrivare l’amore, se lo desideri!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo fine settimana e’ da ‘investire’ soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, perche’ sul piano delle questioni di lavoro c’e’ molta confusione e forse c’e’ stato anche un blocco negli ultimi tempi. Comunque, posso darti il massimo del punteggio per quanto riguarda la tua capacita’ di azione!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le persone del tuo segno si sentono forti quando si sentono tranquille a livello emotivo, ovvero quando si sentono amati! Quando non succede, tutto sembra piu’ difficile. In questa settimana ricordo una giornata pesante, martedi, nella quale hai vissuto una crisi oppure hai avuto un alterco con una persona. Devi cercare di risolvere tutto entro la fine del mese perche’ Ottobre portera’ avanti solo i rapporti veri!

