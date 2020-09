Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ci sono giornate in cui mantenere la calma non e’ facile: questa situazione astrologica che c’e’ tra giovedi e venerdi potrebbe indicare il fatto che nonostante tu abbia una grande voglia di non discutere, purtroppo sarai costretto a farlo. Massima attenzione: dal punto di vista fisico sei un pochino provato!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi sfruttare queste due giornate di giovedi e venerdi. Anzi, mi auguro che chi ha fatto delle richieste nel recente passato possa finalmente ottenere delle risposte. In questi due giorni cerca di fare quello che ti compete ma soprattutto quello che e’ possibile fare anche in amore!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete trascorso gli ultimi due giorni tra mille pensieri, e anche questa e’ una giornata piuttosto faticosa. Domani andra’ meglio! Annuncio fin da ora una domenica importante. In ogni modo bisogna trovare i soldi per la casa, e bisogna risolvere qualche preoccupazione per i figli.

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il consiglio che devo dare non e’ tanto a te quanto alle persone che ti stanno attorno, perche’ e’ probabile che anche se tu non lo chieda, in queste 48 ore avrai bisogno di un po’ piu’ di tranquillita’ e serenita’ di spirito. Sono giorni in cui potresti sentirti veramente sotto pressione!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Spero che nelle ultime tre settimane tu abbia valutato o rivalutato al meglio un amore, perche’ c’e’ da dire che in questo momento tutto quello che ha a che fare con la sfera del privato, e’ potenziato da queste stelle!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sono contento che tu riesca a superare quella fase di disagio vissuto negli ultimi due giorni, perche’ questo e’ un giorno interessante! Devo dire che c’e’ ancora un po’ di fatica, quindi ti do ‘tre stelle su cinque’. In ogni modo, gia’ nella giornata di venerdi ci sara’ un buon recupero.

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sara’ difficile trovare tempo e spazio per ragionamenti sereni! E siccome sei una persona che non ama sollevare polveroni, al primo accenno di polemica forse ti conviene restare in silenzio. Rimanda tutto a sabato pomeriggio!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Che tu sia un po’ ‘provocatore’ e che in certi momenti tu abbia voglia di mettere alla prova la pazienza degli altri, lo abbiamo ormai verificato! Quando una situazione e’ un po’ troppo tranquilla tu cerchi di muoverla, soprattutto in amore!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Continua questa lenta progressione in positivo, che mi auguro entro la fine dell’anno porti a risolvere un problema personale, di lavoro o di tipo sentimentale. A proposito di sentimenti, sta per affacciarsi in Ottobre in cui non sara’ piu’ possibile dire bugie o negare a se stessi una particolare verita’!

Paolo Fox oroscopo 25 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): nelle prossime 48 ore potrai ricevere una bella risposta alle tue richieste. Inoltre, possiamo dirlo, questo e’ un periodo importante per tutti coloro che vogliono iniziare un nuovo progetto, un nuovo programma, anche se all’inizio sara’ faticoso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni sei molto confuso e stai cercando di risolvere problemi anche di tipo lavorativo. Il consiglio che posso dare a tutti voi e’ quello di puntare un po’ di piu’ sui sentimenti, sulle amicizie, perche’ nonostante ci siano ancora da risolvere molti problemi a livello pratico, la necessita’ di avere a fianco persone serene, persone che danno stimoli, e’ sempre piu’ forte!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): c’e’ la possibilita’ di un netto recupero. Ora bisogna capire cosa e’ accaduto tra martedi e mercoledi perche’ sono state giornate pesanti. Piu’ ci avviciniamo alla fine di Settembre e piu’ avrai dalla tua Mercurio, pianeta che puo’ significare un recupero a livello di affari. Nuovi progetti da lunedi prossimo.

