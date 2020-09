Oroscopo Branko 25 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l’impressione che potresti scoppiare da un momento all’altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai tuoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte.

Toro (21 aprile – 20 maggio):Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti, fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari.

Oroscopo Branko 25 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): hai i piedi ben piantati in terra, anche se ti passano per la testa delle idee di avventura. Ti senti pronto per il grande salto, ma dovresti rivedere un’ultima volta tutti i dettagli. Anche se non rivelerai niente di straordinario, sai che una tale preparazione contribuirà ad asfaltare la strada verso un cammino piuttosto proficuo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti un po’ in ansia, la stabilità di ieri sembra sfuggirti dalle mani. Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro.

Oroscopo Branko 25 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita. Mantenere dei limiti chiaramente definiti dovrebbe aiutarti, ma forse avresti bisogno di un po’ di tempo per ricaricare le batterie. Un po’ di solitudine potrebbe rivelarsi molto più benefica di quanto non pensi, anche se hai un’agenda fitta di impegni.

Oroscopo Branko 25 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): hai le idee abbastanza chiare su quello che vorresti fare. Hai anche la sensazione che una deviazione dai tuoi obiettivi potrebbe intaccare il tuo morale; e non c’è niente di più vero. La tua visione della realtà in questo momento è forse un po’ stravolta, non prenderla troppo a cuore se la giornata non si svolge esattamente secondo i piani, l’equilibrio tornerà domani.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva. È il momento giusto per cambiare certi tuoi atteggiamenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

