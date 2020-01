Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La tua vita non è affatto semplice, anche perché spesso ti ritrovi in lotta con il mondo intero. Però a volte ti vai ad infilare in situazioni complicate in amore o sul lavoro, perciò è normale che tu sia sempre insoddisfatto. Sei in contrasto con tutto l’ambiente, quindi posso darti un solo, grande consiglio: fai solo cose di cui sei pienamente convinto!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quest’anno per te sarà un anno pieno di soddisfazioni: farai enormi passi in avanti rispetto al passato e concluderai progetti per te molto importanti. Questo, però, non vuol dire che non vivrai giornate no come, ad esempio, quella di oggi. Il fine settimana ti ha portato un po’ di malessere fisico, magari dovuto ad un raffreddore, una febbre, uno stato influenzale, insomma. Magari, invece, potrebbe trattarsi semplicemente di agitazione interiore. Ti consiglio di rimanere a casa e di fare le tue cose con estrema tranquillità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai Venere dissonante, eppure in questo fine settimana, forse oggi stesso, riuscirai a ricucire uno strappo. Ti consiglio, però di non iniziare proprio ora una relazione d’amore, perché risulterà davvero complicata! Attenzione, inoltre, alla persona che hai puntato, perché potrebbe essere già impegnata. Oppure, più semplicemente, vive e lavora lontano da te e questo non è davvero un momento propizio per iniziare un amore a distanza.

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Intorno a metà settimana hai subito un lieve calo fisico, ma questo week-end ti ha regalato una grande ripresa. Oggi potresti trovarti davanti ad una scelta importante, oppure una grande vittoria o qualcosa di mai fatto da compiere. Affronta tutto con la massima fiducia, perché Giove e Saturno favorevoli sono una grossa mano verso il successo. Proprio questi pianeti, invece, sono un ostacolo nel settore dei contratti e degli accordi: se c’è un affare da concludere, ti consiglio di rinviare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il tuo è un fine settimana ancora agitato, del resto sono giorni che non riesci proprio a stare tranquillo. Non ti sta davvero bene nulla, ma devo dire che hai pienamente ragione: sei circondato da persone che ostacolano la tua voglia di fare, quindi perdere le staffe è del tutto naturale. Le ragioni del tuo nervosismo sono da ricercarsi nel lavoro, che non dà più le soddisfazioni di una volta. Per tale motivo, credo che, entro Maggio, molti di voi cominceranno a cercare nuovi percorsi o, perché no, un doppio impiego. Chi studia dovrà valutare bene le novità che si presenteranno. Se sei in crisi col partner, almeno oggi cerca di non litigare!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti avevo detto che, in queste ore, hai delle perplessità. Nella maggioranza dei casi i tuoi dubbi riguardano un progetto piuttosto grande che hai per la mente. In realtà, sai esattamente come procedere e il cielo è assolutamente dalla tua parte. Perciò ti consiglio di non uscire dalle tue competenze, di limitare al minimo i rischi e il successo sarà garantito. Certo, so che non è facile, perché i grandi investimenti sul futuro presentano sempre tanti problemi. Approfitta di questa giornata per definire meglio una storia d’amore.

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Apriti all’amore perché per tutto il fine settimana, ed oggi in particolare, sarà possibile esprimere in totale serenità i tuoi sentimenti. Dentro di te, lo so, hai una grossa paura di sbagliare ancora nella scelta della persona giusta. Proprio per questo, però, nei giorni scorsi ti ho consigliato di analizzare a fondo quali sono le tue necessità. Praticamente, ti invito a non acconsentire, per puro spirito di cortesia, a tutte le richieste del partner o potenziale tale. Fai solo ciò che ti convince appieno!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se stai vivendo un periodo nel quale fatichi ad emergere, se sei insoddisfatto della tua situazione attuale, rischi di rovinarti anche la domenica. Potresti approfittare della giornata per metterti in paro col lavoro, ma non sei in grande forma. Niente di particolare, sia chiaro, però c’è un qualcosa dentro di te che ti impedisce di riprendere quota. Occhio a non riversare il momento no anche nell’amore, altrimenti ne pagherai le conseguenze…

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa domenica ti porta una gran voglia di avventura. E’ un buon segno, ma potrebbe rivelarsi pessimo se hai già una storia in ballo. In questo caso, non assecondare l’istinto e usa molta cautela, perché evitare complicazioni è sempre la scelta migliore. Nella sfera dei sentimenti e degli affetti, in generale, consiglio di essere piuttosto chiari nel parlare, soprattutto se recentemente ci sono stati problemi. E’ un fine settimana di gran recupero a livello fisico.

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se stai vivendo una relazione di lungo corso e procede a gonfie vele, oppure hai un progetto importante in mente, è il momento giusto per pensare in grande ed agire. Il tuo è un oroscopo molto forte e ti aiuta nel prendere decisioni importanti, in alcuni casi addirittura di forte rottura col passato. Sei favorito, ma devi tagliare il superfluo!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai sentendo dentro di te una grande voglia di amare, di uscire allo scoperto con la persona che ti piace da tempo. Sole e Mercurio nel segno ti aiuteranno a riorganizzare al meglio il tuo lavoro. Un taglio definitivo è previsto tra Aprile e Giugno. Nelle ultime 48 ore potrebbe essere sorta una polemica che dovrà essere sanata. Hai la Luna a tuo favore, perciò noto in te un certo desiderio di parlare dei tuoi sentimenti senza retaggi, prevenzioni e preclusioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Solo 24 ore fa mi ero raccomandato di scegliere bene le persone da frequentare. Questo perché, nonostante un oroscopo favorevole, corri il rischio di imbatterti nel partner sbagliato. Non è detto che chiunque incontrerai in questi giorni, sarà quello giusto per te, anzi. Se non ci metti la giusta attenzione, potresti iniziare un amore con una persona, a tua insaputa, già legata. Per chi sta vivendo un amore rodato e di lunga durata, vedo grandi progetti entro la metà dell’anno. Sul lavoro aspettati novità positive e riconferme!

PAOLO FOX OROSCOPO 25 GENNAIO 2020