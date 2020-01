Paolo Fox oroscopo 25 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sei molto agitato e prendi di petto tutto, anche qualche situazione di carattere personale. Pure sul lavoro ci sono molte questioni aperte che avresti voglia di risolvere il prima possibile, ma sai già che non è facile. In questo fine settimana sono favoriti gli incontri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il tuo è un fine settimana con porta con sé un po’ di agitazione. D’altronde le prossime 48 ore saranno un banco di prova importante per i sentimenti. Chi vive una relazione stabile e duratura, non avrà alcun tipo di problema. Ma chi di voi sta vivendo o ha da poco vissuto una grossa crisi, capirà se vale davvero la pena andare avanti col partner! Un consiglio? Pesate bene ogni parola che pronuncerete!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questi giorni potresti sentire l’amore molto distante. I motivi sono due: o il tuo partner vive in un’altra città ed avvertirai la necessità di abbracciarlo, oppure hai nostalgia di una vecchia fiamma. Venere è dissonante, perciò ti sentirai diffidente nei confronti degli altri e potresti facilmente diventare nervoso. Mi raccomando, perciò, di non dire cose che, in realtà, non pensi!

Paolo Fox oroscopo 25 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La Luna è in opposizione, ma non abbastanza da mandare all’aria ciò che stai faticosamente costruendo. Hai in programma, infatti, grandi cambiamenti per la tua vita e, in generale, per il tuo futuro. Rivoluzione in vista anche sul lavoro: è un periodo in cui stai discutendo molto con soci e collaboratori prima di prendere la decisione giusta. Non sbagliare le prossime mosse.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non sei un tipo molto pragmatico, perché ti piace inseguire i tuoi sogni, anche se per realizzarli occorrono risorse economiche che, attualmente, non hai. Per questo, quando ti arrendi, la delusione è molto cocente ed inizi a ripeterti che le cose non andranno mai bene. Non è così, perciò inizia ad essere razionale e lungimirante! Le arrabbiature fanno parte del gioco, soprattutto se stiamo parlando di progetti che nascono da un forte desiderio. Entro l’estate aspettati importanti novità in ambito lavorativo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il tuo cielo è pieno di pianeti favorevoli, ma questo non è sempre un fatto positivo, anzi. Molti di voi scopriranno che qualcuno che si spacciava per amico, in realtà era una persona ostile. Approfitta di questo fine settimana per fare chiarezza a proposito delle tante perplessità presenti nella tua vita.

Paolo Fox oroscopo 25 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti senti affaticato, stanco e nervoso. Però, magari, è il frutto di una settimana di duri confronti dai quali sei uscito vincitore. Del resto, nel tuo oroscopo di quest’anno vedo due spazi di grandi luce: uno cadrà tra la primavera e l’estate, mentre l’altro arriverà a Dicembre. Praticamente, ora stai iniziando a progettare delle cose che inizieranno in primavera e porteranno frutti alla fine dell’anno. Vedo il tuo segno in crescita, ma devo chiederti pazienza, perché tutto e subito non sarà possibile. Questo 2020 ti donerà tanta esperienza che ti sarà utile in futuro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sono ore decisive per importanti riflessioni riguardo la tua vita professionale. Il tuo stipendio giustifica gli sforzi che fai? Vale ancora la pena di portare avanti quel progetto a cui tieni molto? Venere a favore ti garantisce l’affetto delle persone care, ma in certe situazioni sei ad un punto di non ritorno. Ti chiedo attenzione, dunque, se ti accorgi di avere intorno persone che mettono quotidianamente a dura prova il tuo stato d’animo. Non ti stancare troppo in questo fine settimana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La settimana si sta chiudendo in maniera abbastanza positiva. Mi auguro vivamente che la tua condizione fisica sia migliorata, perché tra lunedì e mercoledì hai vissuto momenti poco piacevoli. Nel week-end vedo una Luna favorevole, che ti aiuterà nella sfera dei sentimenti. Potrebbe essere l’occasione giusta per riversare sugli altri emotività, passionalità ed ottimismo, che sono da sempre il tuo marchio di fabbrica. Vedo che alcuni di voi hanno perplessità tra due persone, oppure c’è un distacco dal partner. Se avete una relazione con Gemelli e Vergine fate attenzione!

Paolo Fox oroscopo 25 gennaio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Stai vivendo un momento particolare. La Luna è nel tuo segno, Giove e Saturno sono nel tuo spazio zodiacale ed hai Urano e Venere favorevoli. E’ un periodo nel quale inizi a vedere un po’ di luce: se hai iniziato da poco un nuovo lavoro, le stelle ti daranno una mano. Sta a te, però, capire i confini delle tue capacità. Non ti formalizzare troppo sul tipo di lavoro che ti verrà proposto: part-time, a chiamata, a tempo. Non chiudere la porta a nessuna possibilità: l’importante, ora come ora, è non stare fermi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La confusione, per te, è una fonte d’ispirazione. Riesci sempre a cavare nuovi progetti dal caos, ma non dimenticare che l’organizzazione è comunque un aspetto fondamentale. Il rischio è quello di buttare via soldi ed energie: non puoi permettertelo! In amore non stai vivendo un gran periodo, ma secondo me è il momento giusto per tentare di risolvere le tue difficoltà. La presenza della Luna nel segno ti farà essere molto esplicito nell’esprimere le tue emozioni, ma anche estremamente nervoso ogni volta che apri bocca!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le tue stelle sono buone, ma se si rimane chiusi in casa tutto il giorno è davvero impossibile approfittarne! Venere, Giove e Saturno ti sorridono, quindi ti consiglio di approfittarne per rendere ancora più salda la relazione col partner. Chi, invece, è single dovrebbe fare vita mondana o iscriversi ad un corso. Ogni occasione è buona per fare nuovi incontri e stringere legami che potrebbero diventare intriganti. Cerca di scegliere la persona giusta, però…

PAOLO FOX OROSCOPO 24 GENNAIO 2020