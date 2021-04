Paolo Fox oroscopo 25 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 aprile 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Parliamo di un fine settimana un po’ sottotono, soprattutto la giornata di domenica mi sembra piuttosto ‘ostacolata’. Forse sei proprio tu che in questo momento avresti bisogno di un po’ di riposo, di un po’ di relax, anche perche’ non escludo che tu abbia fatto sforzi fisici notevoli, che tu sia stato male. E proprio per questo motivo ora e’ quanto mai importante ritrovare una buona energia psicofisica.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non dimentichiamo che, con Venere e Luna favorevole, in questi giorni puoi progredire, puoi fare cose in piu’ e questo riguarda anche l’amore, riguarda anche le relazioni con gli altri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): posso dire che e’ una giornata a ‘quattro stelle su cinque’: e’ vero che c’e’ molta confusione mentale e forse sei anche distratto ma alla fine le cose a cui tieni andranno in porto. Non sottovalutare l’amore perche’ tra qualche settimana Venere entrera’ nel tuo segno: questo significa anche che le relazioni che nascono ora saranno importanti per il futuro!

Paolo Fox oroscopo 25 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ecco 48 ore interessanti, poi domenica avremo una Luna un po’ strana. Se ci sono dei rapporti ambigui, dei rapporti poco chiari soprattutto con Ariete e Capricorno, cerca di parlare ora, domenica invece sara’ la classica giornata in cui alcuni nodi possono arrivare al pettine.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tu puoi anche ‘concedere’ molto, perche’ ricordiamo che questo e’ un segno estremamente generoso, pero’ in questa generosita’ c’e’ anche una pazienza che puo’ finire! Ed ecco perche’ in questo momento se una persona non fa quello che dici tu, se ti trovi lontano dall’opinione del partner o magari ci sono forti scontri tra genitori e figli, si puo’ evidenziare un forte stress.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Con la Luna nel tuo spazio zodiacale sei decisamente piuttosto forte, queste sono 48 ore importanti! Tutta la tua vita e’ un continuo analizzare situazioni, cercare di risolvere problemi, questo perche’ sei nato proprio per fare grandi scelte e anche aiutare le persone che hanno bisogno

Paolo Fox oroscopo 25 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai finalmente superato le prime due settimane di questo mese che sono state veramente molto pesanti. Ora andiamo incontro ad una fine di Aprile e ad un inizio di Maggio direi molto interessanti. Giove e’ in ottimo aspetto, abbiamo stelle che hanno una grande capacita’ di risvegliare il tuo orgoglio, la tua voglia di fare,e questo non e’ poco!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni devi lottare con una certa apatia, un certo nervosismo che riguarda anche i sentimenti. E da questo punto di vista, invito tutti quelli che hanno un rapporto di coppia ossidato dal tempo e problematico, di stare attenti a non rinverdire le difficolta’. A volte non e’ neanche nel rapporto che ci sono problemi ma nella coppia, perche’ uno dei due lavora male, uno dei due non sta bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stai vivendo un momento di forte agitazione. Come ho spiegato anche in altre occasioni, questo lungo periodo di chiusura ha demoralizzato chiunque ma un po’ di piu’ le persone del tuo segno.

Paolo Fox oroscopo 25 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non e’ sempre facile vincere e non e’ sempre facile combattere. In questa settimana ti ho messo al nono posto in classifica, perche’ sono sicuro che tanto tranquillo non stai, pero’ voglio dire che potresti sfruttare questa Luna in buon aspetto per parlare con una persona, per capire quel che desideri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei molto nervoso e anche un po’ insoddisfatto in amore. La privazione della liberta’ personale e’ un problema per tutti, ma per te che vivi di futuro e sai come fare progetti, avere le porte chiuse e vivere di ansia e’ piu’ problematico che per altri. Ora bisogna cercare di spazzare via molte inquietudini.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le coppie che hanno discusso gia’ a Dicembre scorso, si trovano in una condizione ancora un po’ esasperata, nervosa, stancante, quindi sara’ molto importante evitare di tornare a discorsi che sono stati fonte di disagio soprattutto nei rapporti co segni Acquario, Vergine e Sagittario.

