Paolo Fox oroscopo 23 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata che deve essere tenuta sotto controllo: il fatto che la Luna sia dissonante al tuo segno invita alla prudenza anche perche’ risveglia quelle quadrature planetarie che prima di meta’ Dicembre non spariranno. Quindi, in queste 48 ore potresti sentirti messo un po’ sotto pressione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Al momento sara’ molto utile darsi da fare, abbiamo un cielo importante in particolare se stai cercando nuovi presupposti, nuovi orizzonti di lavoro. Sara’ bene agire entro la fine di Novembre.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Stai superando quello stato di forte stress che ha condizionato le giornate di lunedi e martedi. Ora va un pochino meglio. Se devi fare discorsi di famiglia o comunque affrontare una questione amorosa, direi di agire sabato e domenica, perche’ il weekend contiene elementi di grande forza che alla fine saranno positivi.

Paolo Fox oroscopo 23 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): A volte ti chiudi a riccio! Non ci dimentichiamo che il tuo e’ un segno che in qualche modo risulta essere molto sensibile alle provocazioni esterne: penso che se in questi due giorni, mercoledi e giovedi, c’e’ qualcosa che non va sia anche perche’ hai messo un po’ troppo alla prova la tua pazienza, forse hai sfidato l’impossibile!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi mettere da parte l’orgoglio e cercare di razionalizzare le tue idee perche’ chi cerca il successo o comunque una situazione piu’ valida, una crescita, deve essere consapevole che ogni volta che si sale si acquisiscono anche tante responsabilita’ in piu’. L’ultima cosa che dovresti fare in questo periodo e’ caricare la tua vita di inutili pesi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avevo parlato di due giornate faticose mentre ora posso parlare di due giornate molto interessanti perche’ c’e’ energia, c’e’ voglia di fare, e c’e’ la possibilita’ di trovare la soluzione a qualche problema, non escludo buone notizie o comunicazioni interessanti in questo senso. Non sottovalutare l’amore!

Paolo Fox oroscopo 23 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ricordo che alla fine di questo mese la Luna arrivera’ nel segno: ecco perche’ tutto quello che capita in questo periodo puo’ essere interessante per cercare di cambiare prospettive di vita. Certo, ci sono anche giornate pesanti

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana ti ho messo al ‘primo posto in classifica’, perche’ mi piace la tua capacita’ di reazione, mi piace la tua voglia di fare, la tua voglia anche di reagire alle provocazioni che arrivano dall’esterno. Bisogna fare bene i propri conti e pensare che questo non e’ il periodo giusto per lasciare il certo a favore dell’incerto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi stare attento alle spese in un mercoledi che trova questo segno molto dubbioso per quanto riguarda il denaro. Per te il denaro non e’ poi cosi importante, o meglio lo e’ in funzione dello stare bene, pero’ a volta capita che tu metta da parte i soldi per poi spenderli tutti insieme! In amore, dalla fine di questo mese puo’ tornare una bella vitalita’: dopo un inizio d’anno pesante o addirittura di allontanamenti, ora si riparte!

Paolo Fox oroscopo 23 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La Luna si trova nel tuo segno e questo certamente un indizio di fortuna. Il tuo e’ uno dei segni di terra che al momento sta rivalutando la propria vita: nel recente passato tutti abbiamo avuto un momento difficile, questo e’ stato un anno pesante, pero’ alcuni segni sono riusciti a uniformarsi a certe situazioni, a modificare la propria esistenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Di norma sei un ribelle, e il prossimo anno lo sarai ancora di piu’! Indico fin da adesso, con largo anticipo, la giornata dell’11 Febbraio perche’ entro quella data saranno molti quelli che dovranno pensare alla propria vita in maniera seria, ad un trasferimento, ad un movimento che puo’ essere anche di fantasia, anche progettuale ma necessario.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dopo un inizio di settimana veramente giu’ di corda, posso dire che tra mercoledi e giovedi recuperi terreno. Questo e’ un cielo importante per relazioni, ma se vogliamo guardare ad un futuro migliore dal punto di vista amoroso, dovremo aspettare Novembre, perche’ dalla fine di questo mese Venere non sara’ piu’ contraria.

