Oroscopo Branko 22 ottobre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La malinconia che senti da qualche giorno ti mette di fronte a numerose domande, alcune più urgenti di altre. Questo mette in secondo piano gli obiettivi a lungo termine a favore dei risultati immediati. Il problema è che quello su cui stai lavorando è importante, e richiede molto tempo e pazienza. Non essere avventato, ci vuole il tempo che ci vuole.

Toro (21 aprile – 20 maggio): la tua attitudine verso il lavoro è molto positiva, in particolare verso i compiti difficili, eppure nessuno se ne rende conto. Non che tu nasconda chissà cosa, è solo che per adesso non hai voglia di rivelare agli altri quello che stai facendo. Per oggi resta concentrato sul lavoro, e stasera tornerai a casa con una piacevolissima sensazione di compiuto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): ti senti un po’ sperso, salti da un’attività all’altra senza finire quello che hai cominciato. In questo momento sei troppo distratto per arrivare in fondo alle cose. Non concentrati sui tuoi sogni, quello che hai sott’occhio ha bisogno del tuo intervento ed è molto più vantaggioso per te.

Oroscopo Branko 22 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ancora un po’ demotivato, ma via via che la giornata va avanti, tornerà l’energia necessaria per aggiudicarti le stelle. Eppure questa evoluzione resterà probabilmente invisibile agli occhi degli altri che non si renderanno conto della tua carica interiore, a meno che tu non la condivida con loro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo.

Oroscopo Branko 22 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci. Segui il tuo istinto e metti un po’ da parte le regole del gioco, ti potresti stupire di quanto realizzerai.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. Concentrati solo sulle priorità. Domani sarà un giorno molto più propizio per allargare i tuoi orizzonti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Oroscopo Branko 22 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

