Paolo Fox oroscopo 22 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 ottobre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Situazione astrologica piuttosto buona, con una Luna in ottimo aspetto: tutto cio’ mi dice che ci sono ancora problemi ma che sei pronto a superare gli ostacoli! Infatti, soprattutto i lavoratori autonomi o comunque le persone che hanno la possibilita’ di guardare al futuro con meno perplessita’, gia’ sanno che entro primavera del 2021 ci saranno nuove cose da fare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Senti che e’ necessario reagire alle provocazioni che arrivano dall’ambiente esterno! Ci sono giornate in cui la forza e’ maggiore, ci sono altre giornate in cui non si riesce ad essere sereni, e devo dire che quest’inizio di settimana parla di qualche contrasto, soprattutto in questo martedi. Se devi risolvere un problema anche di famiglia, conviene farlo entro sabato. E fai attenzione alla gelosia!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete ancora un po’ turbati, forse anche nervosi perche’ sappiamo che vorresti avere sempre risposte immediate: appartieni al segno della velocita’. Non e’ un caso se il governatore e’ Mercurio, che nell’astrologia, o meglio nella mitologia, rappresentava il messaggero degli dei: ed e’ proprio il problema dei messaggi che non arrivano, delle informazioni bloccate, che in questi giorni puo’ farti arrabbiare!

Paolo Fox oroscopo 22 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Da qui a meta’ Dicembre potresti vivere piccoli conflitti soprattutto con te stesso! Io sono convinto che molti di voi si rimproverano per avere seguito un certo percorso d’amore, per avere dato retta a persone inattendibili, ma ho spiegato anche lunedi che molte delle cose nate in maniera sbagliata negli ultimi mesi, sono state in qualche modo interpretate da te come una prova del destino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi sfruttare questo periodo interessante per ottenere quello che desideri. Molti di voi sono portati a fare sempre di piu’, ad accrescere il proprio potere, ad avere anche un ruolo migliore: ma in vista di un 2021 che consiglia prudenza, io devo insistere sul fatto che qualsiasi tipo di scalata al successo o di responsabilita’ in piu’, dovra’ essere assorbita solo se davvero te la senti perche’ altrimenti si rischia di sbagliare. Attenzione con i soldi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il tuo cielo mi dice che sei ancora un po’ sotto pressione: nonostante tu sia uno dei segni piu’ forti del periodo, devo dire che questa e’ una settimana che e’ iniziata in maniera sbandata: da chi ha avuto fastidi fisici, magari allo stomaco per un problema di alimentazione, a chi e’ semplicemente molto nervoso.

Paolo Fox oroscopo 22 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa e’ una giornata importante in un periodo che piu’ si avvicina alla seconda meta’ di Dicembre e piu’ sara’ decisivo: non posso escludere che ci siano giornate faticose sulla tua strada; in questo martedi sei molto forte ma gia’ mercoledi potresti avere un calo. Questo dipende dal fatto che non tutto quello che stai facendo o amministrando va nel verso giusto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questi giorni devi stare attento al portafogli: si spende troppo e in generale ci sono anche parecchie distrazioni. Di solito sei una persona abbastanza attenta ai dettagli, ma ora ci sono talmente tante cose da fare e progetti per il futuro che a volte potresti sentirti molto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi contenere quest’energia ma soprattutto questa rabbia che senti dentro di te ed incanalarla verso un futuro importante. Questo e’ un oroscopo molto valido perche’ permette di recuperare da quello stato di grande agitazione e che in qualche modo e’ stato protagonista della prima parte dell’anno.

Paolo Fox oroscopo 22 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai voglia di emergere ma soprattutto di dire la tua! In questa settimana ti ho messo al ‘secondo posto in classifica’ fra i segni, perche’ io continuo a pensare che tu sia uno di quelli che sta maturando una grande esperienza anche facendo cose diverse dal consueto. Hai cambiato molto dagli inizi dell’anno e ora hai altri valori di riferimento. Sul lavoro qualcosa si assesta anche se non c’e’ chiarezza totale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai vivendo una settimana un po’ particolare perche’ ci sono tante belle emozioni da ‘spingere’, ma anche tanti dubbi che bisogna cercare di sbrogliare. Parlo di dubbi in amore, di dubbi anche nei rapporti con gli altri. Questa giornata invita ad essere piu’ forte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei molto turbato! E quest’agitazione ti si legge chiara in volto. Le persone che ti conoscono bene sanno che non sei al meglio della tua energia, poi va anche detto che l’aspetto sociale conta: ricordi quando spiegavo questo segno puo’ stare male anche se ascolta una notizia che non riguarda la propria vita ma riguarda qualcun altro e quindi vibra in concomitanza degli eventi esterni.

