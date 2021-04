Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): molti riescono a trovare l’obiettivo da raggiungere: magari hai avuto molti problemi e non sapevi come risolverli, ma ora finalmente sai come muoverti! E il fatto di avere soluzioni in mano e’ garanzia di successo, anche se capisco che la strada sia ancora lunga e il lavoro di recupero sia ancora piuttosto impegnativo. Giornata ‘attenta’ ai sentimenti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti trovo ancora un po’ stanco ma voglio darti comunque una buona valutazione: tu sai che questa settimana ti ho messo ‘al primo posto in classifica’ perche’ hai un’energia da primato. puoi parlare di amore. di lavoro con grande competenza. anche se in giornate come questa puoi sentirti un po’ stanco, nervoso.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Devi telefonare ad una persona? Devi farti ascoltare da qualcuno? Muoviti in queste 24 ore! Questo vale anche per i sentimenti. Si parla di un recupero importante che potra’ essere anche convalidato da scelte d’amore che nel tempo saranno vincenti.

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Al momento puoi contare su risorse interessanti! Al mattino, infatti, la Luna si trova nel tuo segno, tuttavia c’e’ una forte agitazione. in altre parole stai vivendo una realta’ che non vorresti vivere, una dimensione di lavoro che quasi non ti appartiene

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ricordo sempre che l’astrologia e’ fatta di tempi, quindi ci sono dei periodi in cui possiamo lavorare bene e altri periodi in cui possiamo agire con piu’ lentezza. La giornata di domenica sara’ molto interessante per i sentimenti!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Bisogna dimenticare i primi dieci giorni di Aprile, lo dicevo anche di recente, poi se hai avuto dei rapporti con Ariete, Cancro o Capricorno, sai che sono stati molto ‘discutibili’ o comunque che ci sono state molte perplessita’. Il consiglio che devo darti in questo momento e’ di fare le cose con calma e di guardare al futuro in maniera ottimista e positiva. La giornata di domenica sara’ molto interessante per i sentimenti!

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non e’ detto che ci sia per forza una problematica da superare, pero’ e’ molto probabile che in queste giornate tu senta una grande rabbia. E se diventa negativita’ e soprattutto non riesce a sfogarsi, puo’ essere un problema.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nonostante ultimamente tu abbia vissuto diverse problematiche, con la Luna in ottimo aspetto questa e’ una giornata che garantisce soluzioni. Certo, se alla fine di Marzo o agli inizi di Aprile e’ nata una storia d’amore, adesso ti senti un po’ piu’ freddo, parlo di relazioni occasionali. Chissa’ che tu non abbia gia’ altre mire!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): possiamo dire che questa e’ una settimana che comporta anche un buon recupero, perche’ ad Aprile sei partito male! Come ho spiegato anche ad altri segni, come Ariete, Cancro e Bilancia, il tuo e’ stato uno di quelli piu’ ‘vessati’ dall’inizio del mese, ma mentre adesso c’e’ un percorso nuovo che riguarda soprattutto te!

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E’ il caso di stare attenti, specialmente alle questioni di carattere legale, finanziario. Potresti anche essere male intrepretato! In realta’ odi le persone sleali ma devi circondarti di persone serene, serie, perche’ in questo periodo c’e’ il rischio di incontrare personaggi non proprio simpatici!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai cercato di fare pace con gli altri ma soprattutto con te stesso? Perche’ nel corso degli ultimi mesi ti sei rimproverato molto di avere dato spazio a persone che non meritavano tanto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non bisogna versare lacrime e soprattutto ripetere gli errori legati al passato; serve voltare pagina e sentirsi piu’ sereni, cosa che puoi riuscire a fare in queste 24 ore!

