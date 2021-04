Paolo Fox oroscopo 22 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 aprile 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Posso dire che queste sono due giornate di recupero psico-fisico; e sono contento di poterlo annunciare soprattutto per quelle persone che sono state male, che hanno avuto difficolta’. Sappiamo che questo e’ un anno in cui in qualche modo devi allontanare molte preoccupazioni, tutte quelle che sono ‘calate’ sulle tue spalle negli ultimi due anni, e includo anche il 2019

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa settimana ti ho messo al primo posto in classifica! Senti di avere una grande energia ma deve essere impiegata in maniera positiva. Lo dico perche’ la Luna e’ ‘storta’. Quindi, e’ una giornata attiva, posso anche darti ‘cinque stelle di forza’, ma e’ probabile che dentro di te nasca qualche piccola malinconia, che ci sia un po’ di disagio soprattutto a livello nervoso.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ci sono novita’ per quanto riguarda la tua vita, per quanto riguarda anche le emozioni che stai vivendo. Al momento potresti anche rivalutare un rapporto o sentire che ci sono cose importanti da sviluppare nel corso delle prossime settimane. Se devi parlare di lavoro, metterti d’accordo per qualcosa che conta, il consiglio e’ quello di muoversi entro Maggio, entro meta’ Maggio ancora meglio! Ci sono stelle importanti anche per i colloqui.

Paolo Fox oroscopo 22 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo momento devi ritrovare un po’ di serenita’ a livello sentimentale. La possibile nascita di un’amicizia o di un incontro non sarebbe un caso, perche’ hai talmente tanta voglia d’ amare, di rimetterti in gioco, di confrontarti con una persona, che all’improvviso potrebbero nascere certe esigenze e tornare vecchie emozioni che in questi ultimi tempi avevi dimenticato!

Leone (23 luglio – 23 agosto): La Luna si trova nel tuo segno: in questo martedi c’e’ una forte agitazione perche’ ci sono cose che non ti stanno bene! Anche se stai lavorando da tempo per un’azienda, se stai facendo cose importanti, evidentemente non sei del tutto soddisfatto: mancano soldi!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Lo dico in maniera ‘tranquilla’ perche’ sappiamo che il tuo e’ un segno di terra e quindi ama la concretezza. E questo e’ vero anche in amore; per cui se ci sono persone che per troppo tempo non hanno dato risposte, adesso potresti pretenderle! Voglio darti un ‘quarto posto in classifica’ per quanto riguarda questa settimana perche’ non solo hai la giusta capacita’ di reazione, ma potresti persino ritrovare l’amore o il desiderio di amare!

Paolo Fox oroscopo 22 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi superare la prima parte di Aprile! Siamo ormai gia’ al 20 e quindi abbiamo un oroscopo migliore per quanto riguarda la situazione planetaria, ma non posso escludere che queste prime giornate di Aprile siano state troppo pesanti per te, forse hai dovuto affrontare un problema oppure ti stai rimettendo in gioco nel lavoro, stai cercando soluzioni, e ci vuole tempo!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Senti che c’e’ qualcosa che non va, senti una forte agitazione. Qui penso a tutte le persone che sono in crisi, preoccupate per una persona cara o agitate perche’ non hanno una visione concreta e positiva del proprio futuro. Naturalmente i piu’ giovani sono arrabbiati perche’ non c’e’ una visione chiara del lavoro, le persone piu’ mature potrebbero stancarsi di restare comunque in casa senza fare molto

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Puoi contare sulla Luna favorevole ma questa e’ una giornata che ha bisogno di regalare un po’ piu’ di ottimismo! Infatti non posso darti una valutazione piena, direi ‘tre stelle su cinque’, perche’ e’ un martedi che nasce con qualche dubbio che potresti trasportare anche nella vita delle persone che ti stanno attorno!

Paolo Fox oroscopo 22 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Come altri segni, pero’, anche tu devi dimenticare o quasi quello che e’ successo nelle prime due settimane di Aprile, perche’ in quelle giornate c’e’ stato un conflitto o sei stato messo in mezzo ad un pettegolezzo oppure hai semplicemente vissuto un momento in cui avresti voluto buttare tutto all’aria!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa e’ una settimana un po’ tormentata. Ricordo sempre che questo e’ un anno che portera’ cambiamenti, pero’ in certi giorni ti sembra che tutto vada per il verso giusto, in altri senti che tutto sta andando al rallentatore! E quindi, potresti arrabbiarti proprio per questo motivo. Gli eventi degli ultimi mesi, direi addirittura degli ultimi due anni, hanno rallentato alcune nostre certezze, hanno determinato una grande fatica.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Quante volte ho detto che tu hai bisogno di andare a fondo delle situazioni, delle questioni, delle amicizie, anche a costo di stare male per riemergere e recuperare o addirittura dimenticare. E’ proprio questo il gioco che stai facendo, soprattutto in amore, visto che l’anno 2020 si e’ chiuso con una piccola frustrazione e ora bisogna capire quali sono i percorsi che possono essere seguiti e quali quelli che invece vanno bloccati.

