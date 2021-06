Paolo Fox oroscopo 19 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 19 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Senti una gran voglia di amare ma in questi giorni c’e’ una contrapposizione di Venere che mi fa pensare che alcune tue scelte non siano capite dal partner oppure, come ho gia’ spiegato in altre occasioni, che tu sia solo a portare avanti una certa idea.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In queste 48 ore senti una gran voglia di allontanare quelle persone che sono state ‘motivo’ di malessere. Come dico da tempo, e’ probabile che nell’ambito del lavoro tu voglia fare meno. Ad esempio, se devi iniziare un nuovo progetto, in questo periodo non te la senti o semplicemente vuoi che ogni cosa abbia una fine.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se hai rinnovato un accordo molto bene, pero’ aspettati di ritoccare i tuoi progetti perche’ magari non funzionano o semplicemente non sono accettati per come li esponi agli altri. In questa giornata fai attenzione anche in amore; qualcosa potrebbe non quadrare!

Paolo Fox oroscopo 19 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo giovedi sara’ utile fare presente le proprie emozioni e chiarire con il partner se c’e’ qualcosa che non va. E lo dico perche’ poi venerdi e sabato saranno giornate un po’ faticose. Quindi, le stelle raccomandano massima attenzione nelle relazioni interpersonali e anche nelle relazioni di lavoro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tre giornate in crescita: abbiamo Marte importante e poi ricordiamo anche che tra pochi giorni anche Venere sara’ nel tuo segno. E’ come se in questo periodo tu volessi regalare un’opportunita’ al partner. Lo so che ti piacciono le sfide impossibili ma ora in amore dovresti cercare la persona giusta:

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ‘ chiaro che questo e’ un cielo diverso a seconda dell’eta’. Per esempio, anche gli studenti e le persone giovani potrebbero avere un dubbio su come continuare un progetto, se fare o no un esame

Paolo Fox oroscopo 19 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei molto teso! Nell’ambito dell’amore non e’ detto che ci siano per forza crisi irrisolvibili ma e’ come se da qualche tempo tra te e il partner ci sia qualche dubbio oppure che tu debba continuamente accettare le sue provocazioni, i suoi rimproveri

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ricordo che domenica la Luna sara’ nel tuo segno, e quindi quello che stai facendo adesso puo’ essere importante anche per organizzare un fine settimana ricco di intuizioni. Se ti piace una persona, se sei ricambiato, se vuoi portare avanti una tua idea, sappi che tra venerdi e domenica le stelle sono dalla tua parte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Attenzione ai ritorni di fiamma, a persone che non sono state utili nella tua vita. A volte vivi ‘sbandate sentimentali’, inutile nasconderselo, che in questo periodo dovrebbero essere controllate con attenzione. Se sei ancora reduce da un malessere vissuto a Maggio, cerca di dimenticare. Piano piano si recupera!

Paolo Fox oroscopo 19 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giornate ‘in grande stile’ rispetto alla fine della scorsa settimana. Certo, l’amore viaggia ancora al rallentatore: e’ probabile che tu non senta stimoli! In realta’ sei un grande ambizioso, e quando gli uomini del segno non si sentono appagati nell’ambito del lavoro, rischiano anche di mettere il muso in amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con Marte in opposizione stai ‘friggendo’, vuoi portare avanti un progetto di corsa! Tu sai come sei fatto: magari resti fermo per molto tempo poi improvvisamente decidi che una certa strada e’ quella giusta da percorrere e ti lanci!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei ancora un po’ agitato! A volte sei pieno di amore e di speranze nei confronti della persona che ami o che ti interessa da poco, mentre in altri momenti ti senti persino sfruttato, in qualche modo utilizzato ‘al momento’. E’ una strana sensazione!

