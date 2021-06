Oroscopo Branko 19 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Prendetevi tempo per risolvere i problemi che sorgono in profondità. È tempo di buttarvi. Siete in buona forma psicologica e vi sentite abbastanza eccitati per riuscire ad apportare equilibrio alle vostre azioni in modo intelligente, senza esaurirvi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarebbe una buona idea non fidarvi di alcune persone, quindi siate selettivi. Le stelle vi proteggono dall’essere sopraffatti dalla stanchezza e avete il vento in poppa. Continuate a procedere, ma non fate un passo al momento sbagliato!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo Branko 19 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà nel raggiungere obiettivi. Avete bisogno di relax sia fisicamente che psicologicamente, dovreste praticare attività ricreative legate all’arte per ricaricare le batterie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le discussioni con i vostri colleghi vi danno modo di riflettere. Ne trarrete una maggiore solidarietà. Uscite dal vostro guscio! Il vostro comportamento naturale è la vostra arma migliore per affascinare e convincere il vostro partner o la persona su cui avete messo gli occhi

Oroscopo Branko 19 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Verrete a conoscenza di maldicenze che dovrete assolutamente soprassedere per evitare controversie. Sarebbe un bene concedervi una vera e propria pausa dal caos che regna intorno a voi. Ammettetelo, nel vostro interesse.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Non cadrete nel gioco di alcuni individui. Le vostre capacità di osservazione vi permetteranno di evitare errori.

Oroscopo Branko 19 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Saprete come trasformare le circostanze insolite a vostro vantaggio. Il giorno in cui riuscite a spostare le montagne non è ancora arrivato, quindi moderate le vostre azioni e non paragonatevi agli altri!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro morale è promettente, quindi sfruttatelo al meglio per far valere i vostri diritti. Tutto tornerà a posto se agirete. La vostra attuale sensazione di letargo è dovuta alla mancanza di esercizio fisico.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Continuate ad altalenare tra rimpianti del passato e progetti per il futuro – guardate ciò che vi aspetta! State tornando in piena forma e non riuscite a stare fermi – fare più esercizi rinforzerà il vostro corpo.

