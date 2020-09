Paolo Fox oroscopo 18 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 18 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Se hai una storia d’amore solida non preoccuparti delle emozioni negative perche’ continueranno ad arrivare conferme; Venere e’ positiva. Cerca solo di evitare discussioni in famiglia. I nuovi incontri nasceranno piu’ per attrazione fisica che per altro, ma saranno comunque belli e appaganti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ci saranno discussioni e difficolta’ che possono presentarsi in casa in modo piu’ leggero, piu’ sereno. Per quanto riguarda le questioni patrimoniali, vanno seguite con attenzione. Devo consigliare un minimo di cautela nella gestione del periodo che, per fatalita’, risulta essere piu’ monotono.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se vivi una storia ormai in bilico, potresti sentirti sotto pressione, potresti avere ansie e infelicita’ che non ti decidi a scaricare! Fortunatamente i ontatti molto positivi, non trascurare l’interesse che una persona puo’ avere nei tuoi confronti. All’inizio potrebbe non piacerti ma nel tempo capirai che stai sbagliando.

Paolo Fox oroscopo 18 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In famiglia le tue scelte non sono state condivise, ma evidentemente qualcuno dovra’ darti ragione e seguire i tuoi consigli. Questi pianeti riescono a portare una atmosfera decisamente migliore anche in casa dove sono possibili miglioramenti e una intesa migliore con i parenti e con i figli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): C’e’ qualche intralcio in una questione burocratica o legale che andra’ gestita al meglio, con l’aiuto di un esperto che magari e’ specializzato nelle vertenze sul lavoro dipendente. Nuove fonti di guadagno per chi lavora part-time ma anche moltissime spese per la casa, per eventuali ristrutturazioni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se ti dai da fare un po’ vedrai che le persone attorno a te potrebbero persino essere piu’ di una; chi sceglierai? Dovrai dare credito al tuo istinto ma non alla voglia di immolarti per il solito tipo in difficolta’. il pensiero andra’ ad una persona lontana.

Paolo Fox oroscopo 18 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’attivita’ professionale puo’ rubare tempo all’amore ma questo, in un periodo cosi distratto e poco chiaro, puo’ essere persino un vantaggio. il mese appiana i contrasti e sembra importante se vuoi vivere una bella emozione. Oltretutto dobbiamo ricordare che Venere e’ attiva, in transito molto interessante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sul lavoro cerca di armarti di pazienza di fronte all’impegno a volte pressante che ti sara’ richiesto per gestire le situazioni personali e familiari. Per quanto riguarda il danaro le spese superano di gran lunga le entrate. studio; c’e’ chi tagliera’ un grande traguardo da fine.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se c’e’ qualcosa da far presente a qualche collaboratore, dilla con calma, sara’ difficile in questo turbolento mese, ma devi sforzarti di farlo. Fai pure sentire la tua voce imponente, ricorda pero’ che la diplomazia e’ un’arma molto piu’ tagliente rispetto all’aggressivita’ verbale.

Paolo Fox oroscopo 18 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non sarebbe male concedersi qualche momento di relax, piu’ ti riposi piu’ accumulerai energie. Ti ricordo oltretutto che a breve avrai bisogno di tanta forza per sfruttare al massimo le ottime combinazioni planetarie che ti attendono per fine anno, quando sono previsti avanzamenti e grandi possibilita’ sul lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le ristrettezze del periodo consigliano sempre prudenza nelle uscite: Il prossimo fine settimana sarebbe bene passarlo lontano da tutto e da tutti potra’ rigenerarti e magari farti venire in mente qualche buona idea da ‘spendere’ a partire da Gennaio in poi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non lasciare passare invano davanti a te una persona che vuole scoprirti, amarti, soprattutto se sei ancora solo, la riservatezza e la timidezza sono sempre un ostacolo per te. Dai spazio alla tua inventiva, alla fantasia e alla capacita’ di fidarti delle tue idee e ricorda che devi pensare progetti a lunga scadenza.

PAOLO FOX OROSCOPO 17 SETTEMBRE 2020