Oroscopo Branko 17 settembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Chiedete aiuto, vi trovate dinnanzi a una situazione che non potete affrontare da soli. Prendetevi cura dei vostri reni e state attenti agli eccessi alimentari. Sarete troppo facilmente tentati e il fegato ha bisogno di un periodo di riposo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Traete le vostre conclusioni. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione in modo da proseguire nella giusta direzione.

Oroscopo Branko 17 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete voglia di rendervi utili e ci riuscirete. Una buona azione ogni tanto rilassa l’animo! Sta dando il 110%, ma non ce la fate quasi più, state attenti e imparate a dire di no.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete direttamente colpiti da un evento ufficiale. State costruendo le vostre speranze, avete fatto bene ad aspettare pazientemente. Il morale sta migliorando e vi state rimettendo da tutte le preoccupazioni. Relax.

Oroscopo Branko 17 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non vi annoiate oggi. Troverete un modo per creare mille cose da fare, anche se queste sono banali. Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e troverete la soluzione a tavola. La mancanza di vitamine ne è anche un motivo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Consentite agli altri utenti coinvolti nella conversazione di parlare senza essere interrotti! Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e la risposta è nella vostra alimentazione. Avete anche mancanza di vitamine.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Mettere finalmente le cose in pratica vi porterà più soddisfazione oggi. Sarà voi a rischiare di stancare le persone che vi circondano oggi! Fate attenzione a non spingere i nervi al limite, né i vostri ne quelli altrui.

Oroscopo Branko 17 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’inizio del successo accenderà il vostro spirito ma siate sicuri di non andare più veloci della musica! Sarete al top della forma per tutta la giornata ma avete un po’ di sonno da recuperare –fatica non vuol dire debolezza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Fate un passo indietro dalla vostra vita di tutti i giorni. È tempo di fare i piani per il futuro. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra fisico e benessere mentale, tra riposo e attività, necessitate di rendere giustizia alle esigenze del vostro corpo.

