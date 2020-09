Oroscopo Branko 16 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 settembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non prendete nulla sul serio o non fate una tragedia per niente oggi. Il rilassamento arriva e vi rende euforici. La buona fortuna vi sorride, in particolare se siete nati nel primo decano. È il momento di prospettare nuovi incontri. L’amore e l’armonia sono in programma.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avete l’intenzione di saperne di più circa una persona che vi è vicina. Siate discreti! Avete un irresistibile desiderio di assaporare i piaceri della vita, ma siete in difficoltà perché non siete in grado di rilassarvi. Sarete in grado di vivere la vita al massimo, rimanendo aperti agli altri e in armonia con chi vi circonda. La possessività è il motivo del vostro disagio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non sarete soddisfatti finche non riuscirete a provare la vostra finezza. Sarà fondamentale per controllare la vostra impazienza prima di tutto. La vostra energia sembra destinata a rimanere stabile ma non usatela come scusa per fare eccessi a tavola. Ci sono alcune situazioni che sarete in grado di cambiare di punto in bianco.

Oroscopo Branko 16 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vita diventerà più serena nel momento in cui un problema si risolve. Forse anche più tranquilla di quanto abbiate mai pensato… Non siete lontani dall’essere oberati di lavoro. Pensate a voi stessi e fate tutto il possibile per ottenere un po’ di pace per recuperare in seguito. Con la vostra motivazione oggi sarete in grado di spostare le montagne!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Accantonate i vostri chiodi fissi per uscire da una situazione sgradevole senza ulteriori indugi. Una forza tranquilla che vi domina vi rende più razionali e più attivi. Concentratevi completamente sui vostri rapporti, è la strada da percorrere. Sarete al top della forma. Tutto ciò che vi serve è essere preparati alle conseguenze dei vostri eccessi e bilanciare il vostro dispendio di energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Marte vi guida nella giusta direzione e sarete ispirati a concludere i vostri affari in corso. Nonostante i vostri obblighi, sarebbe un bene dedicarvi ad un’attività rilassante a fine giornata, per svuotare la testa. Tenderete a rallentare e fare un passo indietro per qualsiasi cosa.

Oroscopo Branko 16 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio. Sarete circondati da una piacevole atmosfera amichevole che vi porterà un innegabile calore umano.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra tranquillità saprà fare miracoli per dissipare conflitti. Sarete ricompensati con soddisfazione finanziaria per gli sforzi personali. Attenti alla vostra distrazione che può giocare brutti scherzi. Non fate movimenti bruschi. Sarete meno tranquilli nei confronti degli altri sono interessati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete bisogno di rallentare. E trascorrere tempo senza far nulla! Avrete una visione più chiara delle cose domani. Se lasciate andare le abitudini ormai consolidate, la vostra mente si rilasserà veramente. Non problemi ad imporre il vostro punto di vista in modo intelligente a chi vi circonda. La vostra audacia pagherà.

Oroscopo Branko 16 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi renderete conto che avete fatto bene a rispettare le vostre armi. Il successo è ormai a portata di mano. Avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale, che vi manca in questo momento. State buttando giù le basi per una vita migliore senza grande sforzo. Continuate così.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Provocherete vivaci reazioni dalle persone oggi. Le vostre parole saranno abbastanza pungenti, ricordate che il silenzio è d’oro. Dando così tanto di voi stessi, vi stancate in modo totale. Avete bisogno di un sonno di migliore qualità. Il vostro senso della realtà vi impedisce di lasciarvi trasportare

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un progetto importante sta per arrivare a voi ma dovrete essere pazienti per vincere alla grande. Avete davvero bisogno di iniziare a prendervi più cura del vostro stile di vita. Non dormite a sufficienza! Incontri con amici sono all’orizzonte. C’è una tregua da assaporare prima di tornare nelle battaglie quotidiane.

OROSCOPO BRANKO 15 SETTEMBRE 2020