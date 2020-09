Oroscopo Branko 18 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Mimetizzarti nella massa è probabilmente quello di cui oggi hai bisogno. Anche se ti piace lavorare autonomamente, in questo periodo far parte di un gruppo potrebbe essere importante per rafforzare il tuo senso di sicurezza. La consapevolezza di condividere uno scopo con altre persone o un modo di fare con alcuni colleghi ti dà forza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche se forse oggi avrai delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente da te, questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di te è meno importante di quello che tu pensi di te stesso.

Oroscopo Branko 18 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): C’è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un’ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte.

Leone (23 luglio – 23 agosto):Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Oroscopo Branko 18 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo periodo sei molto leale con le persone che meritano, pronto a batterti per loro in caso di bisogno. Del resto, sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se recentemente hai attraversato un periodo di stress dovuto al denaro, adesso puoi venirne fuori piano piano. Ormai hai abbastanza margine di manovra per conciliare il tuo spirito creativo e la tua capacità di giudizio, e infine per sentirti meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Essere riconosciuto per il tuo contributo e i tuoi sforzi oggi sarà particolarmente piacevole, soprattutto alla luce delle ultime giornate fitte di impegni. Ma ti rendi conto che qualcuno nasconde dei progetti segreti dietro questa facciata di gratitudine. Non importa se c’è una persona un po’ gelosa, gli altri sono sinceri.

Oroscopo Branko 18 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi. Una cosa è certa: devi muoverti con la massima rapidità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

