Paolo Fox oroscopo 17 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 aprile 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): torni ad essere forte! Certo, non posso ancora dire vincente, perche’ sei in piena battaglia per rivendicare i tuoi diritti, in battaglia per riavere cio’ che gli ultimi due anni ti hanno tolto! In realta’ quest’anno e’ iniziato da condottieri e probabilmente stai affrontando anche situazioni piuttosto pesanti con la certezza che sono gli ultimi ostacoli da superare prima di un buon futuro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa fase di Aprile mi piace soprattutto per i sentimenti, e ‘allargo’ il concetto, parlo di amici, parlo di persone con cui condividere anche novita’ di lavoro. Non e’ un anno importante per i cambiamenti, anzi molti penseranno

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): hai una bella forza! Il fatto di vedere Luna e Marte transitare nel tuo segno, di avere Giove e Saturno favorevoli, Sole e Venere attivi, e’ certamente importante! E questo non solo e’ il preludio di qualche buona novita’ che puo’ riguardare l’amore, ma e’ anche sintomo di una grande creativita’.

Paolo Fox oroscopo 17 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Superato un inizio di Aprile veramente pesante, anche per quanto riguarda le relazioni interpersonali, ora ti stai facendo largo tra tante nuvole, e la nebbia si sta diradando! Pare che piano piano arrivi anche quel senso di soddisfazione che di recente e’ mancato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sono giornate da combattenti! E’ come se in questi giorni tu ti fossi riproposto di vincere una sfida. E noi sappiamo che sei una persona molto particolare, perche’ se riesci a superare un ostacolo, non ti limiti a questa soddisfazione ma sposti in alto l’asticella. In realta’ questo e’ un momento che dovrebbe cercare di cautelare questo tuo sentimento di crescita continua, perche’ altrimenti si rischia di rimanere delusi

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Abbiamo Venere favorevole, dal giorno 19 altri pianeti utili, quindi entro la fine del mese si puo’ avere una rassicurazione. Tu vorresti allontanare persone che nell’ambito del lavoro non sono proprio coerenti: io ti consiglio di fare quello che desideri di non metterti a discutere con con persone che non sono ‘al tuo livello’.

Paolo Fox oroscopo 17 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Piano piano stai ritrovando la voglia di fare, la voglia di agire. Purtroppo, devo dire che tra fine Marzo e gli inizi di Aprile le tensioni sono state tante, anche perche’ nel lavoro e’ necessario un aggiornamento, alcune cose che non volevi fare prima adesso le devi fare o addirittura bisogna cercare nuovi lidi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Queste sono giornate in cui bisogna avere tanta pazienza nei confronti degli altri, e aggiungo anche nei confronti di te stesso! Ricordo, infatti, che tu sei la prima persona a mettersi in crisi, a fare autocritica. Quando ogni tanto scappa la parola di troppo, quando ti senti coinvolto in una furibonda discussione, gli altri ti vedono come ‘minaccioso’, in realta’ in quel momento stai scombussolando la tua vita!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ci sara’ qualcuno di voi che non si fara’ trovare, che pensera’ (per qualche ora o per qualche giorno) di andarsene per conto proprio! Potresti trattare in maniera distaccata persone che cercano a tutti i costi di importi qualcosa che devi dire o devi fare. Luna e Marte in opposizione portano una ribellione che per almeno 48 ore deve essere tenuta sotto controllo!

Paolo Fox oroscopo 17 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ricorda che questa parte centrale di Aprile e’ importante, completamente diversa rispetto agli inizi del mese, che molti hanno iniziato in maniera pesante. Continuo a credere che il tuo motto di quest’anno e’ ‘fare meno, fare meglio’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sai che tu hai due capacita’ d’azione, una positiva e una negativa. Quella positiva e’ quando ti metti in testa di raggiungere un grande obiettivo; sei contento, hai delle persone che ti sopportano e vai avanti. La fase negativa capita quando ti senti da solo nel pensare certe cose, nel fare certe scelte, e quindi in qualche modo ti senti isolato e addirittura costretto dagli altri a non poter dire quello che pensi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ho ripetuto piu’ volte che ci sono giornate in cui ti senti al massimo ed altre veramente al minimo! E questa e’ una giornata non proprio semplice a livello psico-fisico! Non pensare al passato, ai ricordi, a qualcuno che non c’e’ piu’, non cercare di sanare ferite che gia’ da tempo sono aperte.

PAOLO FOX OROSCOPO 16 APRILE 2021