Oroscopo Branko 17 aprile 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete riconoscimento da coloro che vi circondano e stabilirete legami più profondi e più solidi. Spendete troppi soldi e questo vi consuma. Prendete un attimo di respiro, ne avete bisogno per essere efficaci.

Oroscopo Branko 17 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Un bisogno reale di azione vi spinge a prendere alcune decisioni immediate ma siate obiettivi quando lo farete. Una sferzata di energia massimizzerà la vostra energia. Vi sentirete più resistenti e soprattutto più inclini a dedicarvi a ciò che è veramente importante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le esigenze di chi vi circonda richiedono la vostra attenzione. Attenti agli abusi. Tornerete ad essere in forma grazie al vostro ottimismo. Potreste beneficiare dei buoni propositi che prenderete

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sognare ad occhi aperti è in programma… Avete un irresistibile bisogno di far sentire maggiormente la vostra presenza. Non rimanete in silenzio. La vostra perseveranza in aumento vi stanca fisicamente senza che ve ne rendiate conto. Concedetevi il necessario riposo.

Oroscopo Branko 17 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete di animo giocoso e più rilassati. Il vostro ottimismo è di grande attualità. Siete in buona forma e sarete in grado di trasformarlo a vostro vantaggio in modo pratico. Avrete bisogno di fermarvi prima di essere completamente usurati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete ben disposti a cambiare ottica. Fatelo sapere e sarete sbalorditi dalla reciprocità. La vostra vitalità si mantiene a un buon livello, pensate anche a fare concessioni con la vostra golosità, tra il troppo e il troppo poco.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio.

Oroscopo Branko 17 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il clima potrebbe essere teso nel vostro rapporto. Potrete trovare un terreno d’intesa, quindi pensate. Le circostanze motivano la vostra serenità e d’isolare la vostra vita privata. Non ci sono nubi in vista.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sarà difficile mantenere la serietà e correrete il pericolo di parlare troppo in fretta… Sarete più inclini a canalizzare la vostra energia parlando con chi vi circonda, è così che vi ritroverete.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete ben disposti a cambiare ottica. Fatelo sapere e sarete sbalorditi dalla reciprocità. La vostra vitalità si mantiene a un buon livello, pensate anche a fare concessioni con la vostra golosità, tra il troppo e il troppo poco.

