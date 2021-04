Oroscopo Branko 16 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 aprile 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vi alternate tra sogni ad occhi aperti e la necessità di agire. Questo ritornello alternante, benché entusiasmante, vi rende sfuggenti oggi. I troppi sforzi fisici o gli esercizi inadatti alla vostra costituzione causano dolori, ma non rinunciatevi

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ci sono decisioni che dovranno essere prese e scelte da fare, non c’è tempo per aspettare. Siate pronti! Avete assolutamente bisogno di una vacanza e di tempo da soli per fare il punto.

Oroscopo Branko 16 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete ottimisti e socievoli e sulla strada giusta per la realizzazione personale. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata. Sarebbe una buona idea esercitare un’attività nel tempo libero con passatempo artistico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete bisogno di allontanarvi dalla realtà della vita quotidiana. Fatevi un favore e prendete una pausa, vi sentirete fisicamente esausti e avrete la necessità di ricaricare le batterie. Dormite di più!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo Branko 16 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete più propensi ad ascoltare gli altri e a lavorare a più stretto contatto con loro. Riuscite a controllare meglio la vostra sensibilità, e avrete più energia. La vostra salute complessiva migliorerà di conseguenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I vostri pensieri vi portano alla distrazione, vostro malgrado. Non intraprendete compiti difficili. Sentite che la vostra resistenza sta migliorando, sarebbe un bene continuare su questa strada, per migliorare il vostro stile di vita.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete più tattici del solito e vi si darà fiducia, non abusatene. Momenti di relax vi permetteranno di rilassarvi, ne avete bisogno. Qualunque cosa facciate, non date modo agli altri di giudicarvi, e ancor meno, di dirvi come dovreste vedere le cose.

Oroscopo Branko 16 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi troverete di buon umore, ma sarete pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perso. Il vostro senso di apatia deriva dal vostro esaurimento, in particolare fisico. Concedetevi una pausa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Alcune opzioni inaspettate per il futuro si apriranno a voi. Siate aperti a ciò che accade e non lasciatevi sfuggire le opportunità. Un certo torpore significa che state esagerando un po’. Prendete un po’ di riposo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non avrete difficoltà a sentirvi in armonia con l’ambiente circostante. Avete bisogno di riposo sul fronte psicologico, per cui non esitate a immergervi nei piaceri e in attività che vi piacciono.

