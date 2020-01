Paolo Fox oroscopo 16 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le cose stanno cambiando e ti sei accorto che non vanno come vorresti. E’ da inizio settimana che, a casa come sul lavoro, stai litigando in continuazione. Questo perché ti accorgi di avere intorno persone poco chiare, che non ti stanno dicendo tutta la verità. Tra oggi e domani, poi, dovrai cercare di mantenere saldi i nervi, in quanto sono giornate nelle quale rischi di perdere definitivamente il controllo, soprattutto sul posto di lavoro. Rifletti, piuttosto, se stai facendo davvero ciò che desideri…

Toro (21 aprile – 20 maggio): Fino alla fine di Marzo, sarai impegnato a mettere in chiaro alcune questioni che, attualmente, non lo sono. Fai bene, e mi raccomando di non andare oltre questo periodo altrimenti sarà troppo tardi, o meglio inutile. Sei in un periodo di grandi cambiamenti, stai mettendo in discussione tutte le tue certezze, specialmente in ambito lavorativo. In amore, invece, cerchi soltanto stabilità, però attenzione: la persona che hai accanto potrebbe non essere quella giusta. O forse sarebbe meglio dire che non ti sta assecondando su questioni per te molto importanti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non seguire il tuo istinto, perché sono ore nelle quali potrebbe condurti a degli sbagli. Pensaci, quindi, due volte prima di prendere qualsiasi decisione. In amore stai vivendo una situazione paradossale. Chi vive una relazione a distanza non vede l’ora di stare accanto alla persona che ama. Chi, invece, convive col partner o abita nella stessa città avrebbe bisogno di un po’ di distacco. In generale, devo dire che sei troppo agitato: cerca di calmarti!

Paolo Fox oroscopo 16 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei infelice. Questo perché ti senti circondato da persone insicure e, quindi, senti vacillare anche le tue poche certezze. Chi lavora all’interno di un team creativo non vede l’ora di scappare e dedicarsi ad altro. Chi, poi, sta avendo delle controversie economiche o legali sta facendo di tutto per risolvere quanto prima i suoi problemi. Non ho buone notizie per voi: sono tutte situazioni che non si risolveranno prima della fine di Marzo. Vi consiglio, perciò, di pensare a dormire la notte, anziché cercare inutilmente delle scappatoie.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In amore non stai vivendo un buon momento, perché la relazione col partner è in forte dubbio. Chi ti sta accanto potrebbe decidere di andare via di casa. E’ una situazione un po’ strana però, perché questi momenti di insicurezza sentimentale potrebbero toglierti, per assurdo, un po’ di agitazione. Approfitta di questa crisi, più che per spaventarti, per toglierti qualche sassolino dalla scarpa o, semplicemente, per esternare ciò che provi fino in fondo. Sii sincero anche sul lavoro e vivi tutto con grande speranza perché, da metà anno in poi, le stelle hanno in serbo grandi cambiamenti

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dopo due giorni in leggero calo, da ieri sei tornato sui tuoi standard. Le tue stelle, per questa settimana, prevedono un incontro molto importante per il tuo futuro. Sul lato sentimentale, le cose vanno abbastanza bene. Dico abbastanza perché, nonostante non ci siano motivi particolari di preoccupazione, non riesci a goderti appieno il momento. Stai tranquillo, fa parte del tuo carattere, ma posso annunciarti che nelle prossime ore accadrà qualcosa di piacevolmente inaspettato!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ un momento davvero favorevole per te e, allo stesso tempo, estremamente frenetico. Hai mille cose da fare, ma ti stanno riuscendo tutte bene, o almeno secondo le tue aspettative. La dissonanza tra Giove e Saturno, però, ti sta dando qualche dubbio di troppo, anche se il tuo oroscopo ti invita ad essere positivo e fiducioso. Tieniti, però, a debita distanza da ogni cosa che comporti stress.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai vivendo giornate piuttosto instabili. Senti dentro di te del turbamento che, logicamente, ti toglie una bella dose di serenità. Devo dire che questo stato di agitazione e nervosismo è giustificato, perchè ad inizio di settimana sei stato al centro di qualche polemica. Chi ha iniziato da poco una relazione comincerà a pensare di aver sbagliato partner. Ricorda, però, che in dubbio sono i tuoi sentimenti, non i suoi! Vedi, perciò, di fare chiarezza quanto prima.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nei giorni passati sei passato dai cattivi pensieri ai fatti. Non mi sorprende. Era un periodo nel quale ti sei tenuto tutto troppo dentro e chi ti sta intorno ci si è messo d’impegno per farti perdere la pazienza. Tu hai smesso di controllarti e la situazione è degenerata. Ora ti senti un po’ in colpa e avresti quasi voglia di rimediare. Comincia a recupare un po’ di serenità, a partire da oggi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Stai cercando di ricaricare le batterie ed hai sfuttato al meglio le ultime 48 ore. In generale, in questa settimana hai voglia di mettere in chiaro situazioni rimaste in sospeso, ma vuoi farlo con il sorriso sulle labbra, dunque in maniera propositiva. Tra oggi e domani potresti risentire di qualche acciacco stagionale, ma il tuo oroscopo rimane assolutamente positivo. Chi ha una storia di lungo corso potrebbe sfruttare la presenza di Giove e Saturno nel segno per gettare basi solide per il futuro!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le prossime 48 ore saranno assolutamente positive. Devo dire che è tutta la settimana che ti senti meglio rispetto al recente passato. Da qualche giorno, infatti, hai ritrovato quella sana voglia di prenderti dei rischi, come del resto hai sempre fatto nella tua vita. Se sei stanco della tua routine, approfittane per mettere in piedi nuovi progetti, magari quelli che riguardano desideri che, finora, hai tenuto nascosti in un cassetto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai idee importanti e nulla ti può fermare, nemmeno la Luna in opposizione. Continua a credere in tutto quello che fai, anche se ciò comporta qualche piccolo dissapore con le persone con le quali collabori. Fai attenzione ai rapporti d’amore ormai logori o con grosse crepe: cerca di correre subito ai ripari! Se non metti subito una pezza, infatti, in primavera potresti pagare conseguenze carissime…

PAOLO FOX OROSCOPO 15 GENNAIO 2020