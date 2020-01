Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Continua la tua voglia di cambiamento. Sul lavoro ti senti stufo e insoddisfatto, vorresti prendere altre strade, aprire progetti che senti più vicini alle tue competenze. Purtroppo, però, devi fare i conti con una situazione astrale per nulla favorevole in questo periodo e in tal senso. E’ un momento nel quale non posso far altro che invitarti alla prudenza, soprattutto in amore dove hai recentemente avuto qualche discussione un po’ troppo animata. Dedica il giusto tempo al riposo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai vivendo ore importanti e cominci, finalmente, a ritrovare un po’ di forma fisica. Ad inizio settimana e fino a mercoledì hai risentito di qualche sbalzo di temperatura, che ti ha portato fastidiosi mal di gola e raffreddori. Ora, però, sei in lenta ripresa e anche l’umore ne sta giovando. Prova a riallacciare i rapporti che hai intaccato, anche solo leggermente, nei giorni appena trascorsi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai chiuso la prima metà della settimana litigando e molto. Lunedì pomeriggio è successo qualcosa di inaspettato e poco piacevole, che ti ha portato una certa agitazione addosso. Comincia a tranquillizzarti, perché da ieri le tue stelle sono leggermente migliori. Nei giorni passati hai tenuto a freno la lingua sia in amore che sul lavoro. Ottima mossa!

Paolo Fox oroscopo 17 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La settimana era iniziata decisamente male: trovavi difficoltà in tutte le cose che facevi e, logicamente, anche l’umore ne ha risentito un bel po’. Posso dirti che da mercoledì la tua situazione sta migliorando. Goditi il momento, ma ti do un consiglio, almeno per oggi: evita discussioni col partner, in special modo se non sei in un periodo in cui le cose vanno a gonfie vele. Potresti sentirlo lontano e non in grado di appagare il tuo gran bisogno d’amore. Ricorda che il problema sei tu, non chi ti sta accanto perciò porta pazienza…

Leone (23 luglio – 23 agosto): Intorno al mese di giugno, arriveranno novità obbligate in ambito lavorativo. Dico così perché probabilmente dovrai cambiare impiego e non in tutti i casi per una tua scelta. Se sei giovane, tieni in considerazione la possibilità di fare più cose contemporaneamente, anche perché non sei affatto certo che la tua attuale attività possa durare a lungo. Non chiuderti a nessuna eventualità, insomma. Ieri è stata una giornata utile per recuperare le forze e hai fatto scelte azzeccate per il tuo benessere psicofisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Intorno a metà settimana hai vissuto un momento no. Chi è innamorato di un Leone o di uno Scorpione si è fermato molto a riflettere sul da farsi. Il 2020 sarà un anno estremamente positivo per te, ma ciò non vuol dire che l’umore sarà sempre al massimo. La settimana, infatti, ti sta portando qualche grattacapo di troppo, specialmente nei sentimenti e sul lavoro. In quest’ultimo caso, ti consiglio di organizzare un incontro con una persona che può aiutarti. Col partner, invece, senti che l’amore sta diventando meno saldo del solito. Se credi che non ci sia di mezzo il lavoro, che porta via troppo tempo alla vostra relazione, allora la situazione non è da prendere alla leggera…

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai cercando di tornare in te. Nell’ultimo periodo hai vissuto momenti difficili in famiglia e con chi ami. Tu che, solitamente, sei molto equilibrato e pacato hai perso la pazienza. Non fartene una colpa: non è stata (solo) colpa tua. Purtroppo non possiamo sempre scegliere le persone che ci circondano e sono loro, nella maggior parte dei casi, ad averti provocato. Nei casi in cui ritieni di aver esagerato, però, oggi è il giorno giusto per chiedere scusa!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se hai problemi in amore, è il caso di affrontarli. Non avere fretta nel prendere decisioni affrettate, però, anzi ti consiglio di aspettare il weekend quando, con la Luna nel segno, potrai trovare le parole giuste per esprimere ciò che provi. In generale, questa settimana sei stato troppo polemico, specialmente nelle relazioni interpersonali con i Leone.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Da metà settimana ti trovo decisamente giù di tono e anche piuttosto nervoso. Il tuo istinto, in questi momenti, è quello di sfuggire da tutto ciò che comporta obblighi e responsabilità. Io, invece, ti consiglio di fare un passo in avanti: accetta il fatto di non essere in un periodo positivo e vivilo con estrema calma. Se gli altri fanno di tutto per farti arrabbiare, tu puoi comunque evitare di cadere nelle provocazioni!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se la tua relazione è finita da poco e male, puoi tirare un sospiro di sollievo: le tue stelle mi dicono che le cose stanno cambiando in meglio. Metti in cantiere di costruire qualcosa di bello e piacevole per il tuo futuro. Il tuo oroscopo comincia a funzionare, a patto, però, che tu metta da parte tutte le situazioni inutili che ti circondano. Anche in ambito lavorativo posso solo darti notizie positive, perché stai iniziando un nuovo percorso che non sarà sempre facile, ma ti porterà senza alcun dubbio enormi soddisfazioni.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sono giorni in cui stai scoprendo o riscoprendo una grande amore. Una storia che sembrava finita o dimenticata, negli ultimi 2/3 giorni ha trovato nuova, fortissima vitalità. Attenzione, però, perché nelle prossime 24 ore potrebbero nascere dissapori. Per chi invece è alle prese con un’avventura sentimentale totalmente inedita, beh se la goda. Il tuo oroscopo, in tal senso, è davvero molto favorevole.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ arrivato il momento di aprire una grossa riflessione sulla tua vita privata. Mi rivolgo, in particolare, a chi ha una relazione sentimentale che va avanti da parecchi anni. Credo davvero sia il caso che tu ti chieda se il partner scelto è quello giusto. Se hai dei dubbi affrontali, altrimenti con la bella stagione arriverà un momento di profonda crisi tra voi. Portati avanti con i progetti anche in ambito lavorativo. Ora sei in una fase positiva, mentre ad Aprile farai molta fatica.

PAOLO FOX OROSCOPO 16 GENNAIO 2020