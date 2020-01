Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Nell’ambito del lavoro, come dicevo martedi, o ci sono cose inutili che non vorresti piu’ fare oppure le cose che stai facendo hanno bisogno di un cambiamento, di una variazione. Ma purtroppo, in questo periodo, apportare cambiamenti alla tua vita e’ un po’ piu’ pesante del solito! Se c’e’ un problema sentimentale attenzione perche’ potrebbe riemergere gia’ da questa sera. Non fare le ore piccole!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo e’ un mercoledi importante, abbiamo anche un oroscopo utile per recuperare un po’ di forza fisica. Solitamente, in questo periodo in cui ci sono forti sbalzi di temperatura, puoi subire l’attacco degli agenti atmosferici e in qualche modo sentirti stanco arrabbiato. La seconda parte della settimana aiutera’ a debellare mal di gola e raffreddori. Giornata efficace nei rapporti con gli altri!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ un mercoledi in cui potresti discutere parecchio! Questa agitazione che provi potrebbe essere nata da lunedi pomeriggio: ecco perche’ invito quelli che hanno un discorso aperto ma non chiaro, in amore o sul lavoro, ad essere molto cauti anche perche’ giovedi avremo stelle un pochino piu’ interessanti. Questa e’ una settimana piena e anche molto polemica!

Paolo Fox oroscopo 15 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La settimana e’ partita un po’ male, ci sono state tante tensioni, tante difficolta’, ma in questo mercoledi ti senti un pochino piu’ forte! La cosa che devo chiederti, specialmente per le giornate di giovedi e venerdi, e’ non rimettere in discussione i sentimenti perche’ e’ molto probabile che avendo un gran bisogno d’amore, tu possa notare di piu’ se una persona e’ lontana o magari se non ti guarda come tu vorresti. Ci vuole un po’ di pazienza nelle relazioni con gli altri!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Molti di voi dovranno affrontare un cambiamento di lavoro entro meta’ anno: questo perche’ ci sono situazioni che vengono meno, forse perche’ vorresti fare altro o forse perche’ sarai costretto a fare altro! I piu’ giovani potrebbero anche fare piu’ lavori o lasciarsi ‘prendere’ da situazioni diverse perche’ hanno paura che una di queste possa crollare da un momento all’altro. In ogni modo, puoi guardare l’orizzonte a 360 gradi! Giovedi sara’ una giornata di recupero.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ un mercoledi in cui alcuni di voi dovranno fermarsi a riflettere un po’, specialmente chi ha un rapporto con Leone o Scorpione. In questa giornata sei tra i segni che possono avere qualcosina in meno. Ricordo che questo 2020 sara’ un grande anno, ma anche in un grande anno possono esserci giornate sotto tono, ed e’ proprio questo il caso! Sono ore di riflessione perche’ stai pensando quello a che ti conviene o non ti conviene fare anche in vista dei prossimi mesi. Cerca di organizzare un incontro importante! L’amore sembra lontano. Qui i casi sono due: o pensi troppo al lavoro o questo amore e’ davvero lontano, fisicamente e mentalmente!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai voglia di ritrovare un equilibrio che in questi ultimi tempi e’ mancato. D’altronde nei rapporti con gli altri e nei rapporti d’amore o tra parenti ci sono stati momenti difficili, perche’ e’ molto complesso riuscire ad essere sempre equilibrato e mai polemico. Ma tu vuoi pace e tranquillita’, e’ quello che desideri di piu’! Non volendo, pero’, a volte ti circondi di persone che questo equilibrio lo cercano proprio in te! Ci sono diverbi? Entro venerdì sara’ possibile risolverli!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I problemi d’amore vanno risolti al piu’ presto ma bisogna rimandare le discussioni a sabato e domenica, quando la presenza della Luna nel tuo segno potra’ regalarti quell’intuizione utile per evitare questioni pesanti. Si perche’ questo inizio di settimana pare un po’ polemico nelle relazioni interpersonali: col segno del Leone potresti vivere qualche perplessita’ in piu’.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questo mercoledi mi sembri molto ‘appesantito’. Potresti trovarti in una condizione di grande tensione: e quando sei teso la prima cosa che fai e’ cercare di allontanarti da tutto quel che comporta obblighi. E’ probabile che in queste ore non ci siano particolari stimoli, ma non e’ detto che tu debba per forza arrabbiarti! Il consiglio che devo darti e’ di fare tutto con molta calma.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche quelli che recentemente si sono lasciati o che hanno alle proprie spalle un rapporto finito male, possono finalmente iniziare a pensare a qualcosa di bello, a qualcosa di nuovo! E’ un oroscopo importante che ti regala informazioni utili per chiudere tutto quello che e’ superfluo. Sul lavoro e’ in atto una transizione importante, sara’ difficile non cadere in piedi in un anno che comporta molti sforzi ma un successo finale garantito!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tra questo mercoledi e venerdi potresti vivere una grande passione. Se c’e’ un grande amore potresti ritrovarlo, riscoprirlo, anche se devo dire che fra sabato e domenica potrebbe tornare qualche piccola afflizione. Posso dire che sono tre giorni interessanti, utili, emozionanti per vivere qualcosa di positivo in amore: se c’e’ una persona che ti interessa, questo e’ il momento giusto per cercare di avvicinarla.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Al momento e’ molto importante che tu faccia un’analisi della tua vita: se sei in coppia da tempo o se sei sposato, cerca di capire se il rapporto che vivi sia quello giusto oppure no, perche’ altrimenti in primavera potrebbe esserci una grande crisi. Non saranno pochi quelli che diranno basta ad un rapporto! In ogni modo sei ancora in una condizione di grazia, di forza: sei ancora in tempo a fare e a programmare quello che da Aprile sara’ piu’ difficile fare.

