Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questi giorni è meglio starti lontano. Questa settimana sarà per te piena di tensione e voglia di esplodere per la rabbia, in particolare tra giovedì e venerdì. Visto il tuo evidente nervosisimo, devo chiederti di pensare bene ad ogni tua risposta, sia in amore che sul lavoro. E’ vero: non tutto fila liscio, però questo è il periodo meno indicato per dire agli altri ciò che pensi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ una settimana chiave per te, perché prenderai decisioni importanti per il tuo futuro, o meglio il tuo cielo ti invita a farlo. Questa situazione positiva andrà avanti fino a venerdì, perciò cerca di capire cosa vuoi per te e per gli affetti più cari e poi passa all’azione. Non aspettare troppo, però…

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il tempo sembra essere tornato indietro per te, più precisamente ad Ottobre e Novembre 2019. Non è affatto un segno positivo, perché quei mesi sono stati davvero tortuosi. Se hai iniziato un nuovo lavoro, le cose non stanno andando secondo le previsioni. Stessa cosa se hai un’attività in proprio e stai cercando di dare un indirizzo diverso agli affari. Occhio alle nostalgie che sentirai fino a circa metà settimana, perché non ti fanno bene!.

Paolo Fox oroscopo 14 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Chi ha un peso sulla coscienza o sul cuore, deve approfittare di queste ore per liberarsene. Il tuo cielo consiglia di agire in fretta in tal senso, in quanto ne gioverai anche da un punto di vista della salute. Pure in amore, stai vivendo un periodo favorevole grazie ad una Venere tornata positiva. Attenzione, però perché noto ancora una certa tendenza ai conflitti, dovuta alle opposizioni planetarie. Soprattutto in famiglia, dunque, perdi spesso la pazienza ma, rispetto a qualche giorno fa, ciò accade soprattutto per esternare l’amore che provi per gli altri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stai vivendo una settimana sulle montagne russe, fatta, cioè, di alti e bassi. Ora ti senti alla grande, soprattutto perché le persone che ti circondano guardano alla vita con positività, caratteristica che ami negli altri. Tra mercoledì e giovedì, però, accuserai un calo di entusiasmo. Non è nulla di preoccupante, comunque, perché è tutto dovuto all’agitazione che senti dentro di te da qualche settimana. Sul lavoro, se hai idee interessanti parlane al più presto a chi di dovere. In amore, infine, sei riuscito a chiarire alcune incomprensioni sorte alla fine dell’anno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La Luna è entrata nel tuo segno. Con l’arrivo di Febbraio, poi, noterai che le persone apprezzeranno sempre di più le tue iniziative. Situazione estremamente positiva, insomma, anche perché il tuo cielo ti protegge anche in amore sui nuovi incontri. Solo oggi potresti accusare un po’ di stanchezza fisica, ma ciò è dovuto al fatto che dai sempre tutto te stesso in ogni cosa che fai. Ripeto: difficilmente hai vissuto un momento positivo come questo. Per te, infatti, è fondamentale essere soddisfatto del lavoro che fai per goderti fino in fondo anche gli affetti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai vivendo un momento di grande confusione riguardo ai tuoi sentimenti. E queste sono giornate importanti per far chiarezza in tal senso. Ti consiglio, comunque, di non entrare in agitazione a causa delle risposte. Riuscirai a sistemare tutto soltanto tra Marzo e Maggio. Dunque, accetta questa confusione, per quanto possibile, con serenità.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non sarà la settimana migliore che hai vissuto. Nel tuo cielo regna la confusione. Meglio, ti ripeto, concentrarti sulla tua vita sentimentale. Sei, infatti, in un periodo d’amore assolutamente positivo. Parla col tuo partner, soprattutto se discutete spesso a causa dei vostri figli o per problemi economici. C’è da combattere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei agitato, perché vorresti fare cose diverse, evadere dall’ordinario, ma non ci riesci. Fino a metà settimana, poi, parecchie situazioni sembreranno sfuggirti di mano. Fino a quando il tuo cielo non si chiarirà, perciò, ti raccomando di non lasciarti vincere dalle ansie. Mantieni sempre la calma, specialmente nelle discussioni col partner.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non distrarti dal tuo unico obiettivo di queste settimane: puntare tutto sui tuoi progetti futuri. Stai gettando, infatti, basi importanti per costruire qualcosa di bello che vedrà la luce a metà anno. Sei sei uno studente e vuoi dare una svolta al tuo percorso, è il momento giusto per farlo. Stesso discorso per chi sta cercando di migliorare la propria situazione economica o vuole cambiare impiego. In amore, infine, stai per prendere una decisione fondamentale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non sei in piena forma, certo stai meglio rispetto alla fine dell’anno scorso. Però, attualmente, un piccolo stato influenzale ti tiene fermo ai box o, comunque, non ti fa rendere al massimo. Ti consiglio prudenza negli acquisti e nelle uscite economiche in generale, perché sono giorni nei quali tendi a spendere decisamente troppo. Prudenza anche nei rapporti con chi ti sta attorno. Col partner è giunta l’ora di mettere in chiaro le cose…

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ una settimana che ti porterà a raggiungere un obiettivo che ti eri prefissato. Il tuo cielo è positivo, nonostante l’opposizione della Luna ti porti uno stato di salute non ottimale. Nulla di importante, comunque, perché gli acciacchi non ti impediranno di arrivare vittorioso al traguardo. L’oroscopo ti sorride anche nei sentimenti, però dovrai decidere bene le relazioni davvero importanti nella tua vita. Cerca di programmare, insomma, il prossimo futuro.

