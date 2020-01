Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cerca di darti da fare, non è più tempo di tergiversare, piuttosto cerca di mettere ogni cosa al proprio posto. Soprattutto in amore hai qualcosa da chiarire: è arrivato il momento di farlo! A tuo favore gioca il fatto che Venere sarà a tuo favore per molte settimane. Perciò è molto probabile che le liti col partner si risolveranno in maniera positiva. Sul lavoro, le cose vanno così e così. Se ti accorgi che certi progetti o certi impieghi non fanno per te o non danno gli effetti sperati, interrompili prima della primavera. Qualcosa di positivo accadrà.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il week-end appena trascorso hai avuto qualche turbolenza di troppo, specialmente col partner. Non vivere il fatto in maniera positiva: sono servite a capire se il partner è davvero innamorato di te. Le stelle del tuo oroscopo, in questo periodo, sono molto rivelatrici, perciò stanno facendo venire tutti i problemi a galla. Se, al contrario, stai vivendo giornate, tutto sommato, tranquille è un chiaro segnale che, almeno in amore, tutto procede secondo i piani. In ambito lavorativo, invece, sei ad un punto di svolta. Devi decidere cosa fare, perché per la prossima primavera vedo molto probabile un cambiamento oppure una diminuzione di stipendio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Continua il tuo bisogno di comunicare con gli altri, del resto è l’unico modo per farti stare davvero bene. Se non è già la tua attività, ti consiglio di dedicarti al commercio, perché sei molto portato quando si tratta di vendere qualcosa. In ogni caso, sei nato per stare a contatto col pubblico! Ai single consiglio vivamente di aprirsi a nuovi possibili amori, in quanto le stelle sono predisposte in tal senso. A tutte le coppie che l’anno scorso hanno superato una crisi faccio i miei più sentiti complimenti. In effetti, c’è da dire, che l’amore non è mai stato in discussione, piuttosto è stato influenzato da fattori esterni negativi.

Paolo Fox oroscopo 13 gennaio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Prosegue il tuo momento di forte imbarazzo. Non trovare giustificazioni nella circostanza di avere Giove e Saturno contro. Perché questo non significa avere un destino avverso, semplicemente c’è molta confusione nella tua vita. Per cambiare la situazione devi mettere da parte ogni timore e farti coraggio per gettare il cuore oltre l’ostacolo. Devo dirti che, a partire dalla prossima primavera, il tuo oroscopo sarà estremamente positivo e ti regalerà la stabilità che stai cercando da tempo. Come ti dico sempre, però, devi metterci del tuo: con molta buona volontà, entro Giugno avrai piacevoli sorprese.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Cerca di calmarti un pochino! Non puoi contare sempre e solo sulle tue forze, perché ora, ad esempio, ne hai davvero pochissime. La settimana scorsa ha lasciato molte scorie e, in particolar modo tra martedì e giovedì, hai avuto discussioni molto pesanti, sia sul lavoro che nel privato. Dovresti essere più riflessivo, insomma, e tentare di non gettare continuamente benzina sul fuoco. Ti consiglio di vivamente di evitare contrasti con affetti del segno Scorpione e Toro. Pure loro sono particolarmente nervosi in questo periodo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai aspettando delle risposte importanti che, però, arriveranno soltanto in Primavera. Ti posso solo dire che se sul lavoro non dovessi essere riconfermato non sarebbe un dramma, perché si prospetterà un’altra proposta decisamente importante. Non ti cullare sugli allori, però: avere un oroscopo favorevole, infatti, non equivale ad oziare, anzi! Devi darti da fare più degli altri per sfruttare al massimo queste stelle positive. Perciò, ti ripeto, metti a frutto il tuo talento, anche se devo dire che molti di voi lo stanno facendo già da tempo e con gran profitto. In amore, infine, ti consiglio di esternare liberamente i tuoi sentimenti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il relax che ti sei concesso ieri ti ha aiutato a rimetterti in forze. Se avete voglia di stabilità in amore, soprattutto dopo aver iniziato l’anno in maniera non proprio positiva, ho per voi ottime notizie. Tra primavera ed estate prossima, infatti, getterete basi importanti per le nozze o la convivenza col vostro partner. La fine dell’anno, poi, vi farà ritrovare tutte le certezze che sembravano perdute. Un passo alla volta, comunque, c’è ancora tanto tempo. In questo momento la vita ti sta ponendo davanti molti ostacoli, ma tu li stai superando alla grande. Continua così!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La settimana appena passata non si è chiusa nel migliore dei modi. Più che altro, hai speso molte energie in grandi progetti futuri e sentimenti forti. Ti tranquillizzo: il 2020 sarà per te un anno assolutamente favorevole, soprattutto tra qualche giorno, quando Venere verrà in tuo favore. Dico questo, perché mi piacerebbe che tu affrontassi le situazioni con più calma, soprattutto in ambito amoroso. Sei un istintivo, ma ti consiglio di pensarci bene prima di interrompere una storia importante. Tra qualche settimana potresti pentirtene amaramente. Prenditi ogni giorno uno spazio della tua giornata per riflettere attentamente sul da farsi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il cielo ti sorride. In questo momento, non potresti chiedere di più alle tue stelle. In amore, le cose vanno a gonfie vele: se sei single, è il mmomento di fare nuovi incontri, perché saranno quelli giusti. Se, invece, sei fidanzato o sposato da molto tempo, non hai nulla da temere, in quanto tutto procede alla grande. Ti consiglio solo di non vivere una relazione di coppia monotona, perché non è quello di cui il tuo segno ha bisogno. Perciò, nel caso, organizza un viaggio o comunque qualcosa di emozionante da vivere assieme alla persona che ami. Anche sul lavoro avrai grosse soddifazioni, specialmente a livello economico. Chi lavora in autonomia è molto favorito, soprattutto se ha un ascendente Ariete, Leone o Sagittario.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Senti un’enorme esigenza di dare sfogo alla tua creatività. Perciò ti consiglio di mettere ora in chiaro quali sono i tuoi desideri su progetti di lavoro futuri. Sei ad un bivio e tra qualche giorno arriveranno risposte importanti. Vivrai un anno fatto di molti ripensamenti e riflessioni ma che, soprattutto alla fine, ti porterà sulla strada giusta. Ti consiglio, ad ogni modo, di assecondare molto questa voglia di cambiamento che provi dentro di te. In amore, non chiudere le porte a nessuna storia d’amore, nemmeno quelle che sembrano ormai compromesse. Dalla metà del mese, infine, arriverà un bel po’ di fortuna!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Va bene, è importante non tenersi troppe cose dentro, ma tu stai davvero esagerando. Fino allo scorso anno, la diplomazia era il tuo forte. Ora, invece, hai completamente perso i freni inibitori e dici tutto, ma proprio tutto, quello che pensi. Ti consiglio di fare attenzione alla tua forma fisica, perché lo scorso anno vi ha sfiancato e non vi siete ancora ripresi. Non perdere tempo ad alzare la voce con chiunque, piuttosto cerca di capire cosa vuoi dalla vita ed agisci di conseguenza…

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Gennaio sarà per te il mese delle risposte e, in amore, di sentimenti importanti per il futuro. Attenzione, però, perché ciò non vuol dire per forza che, se siete in coppia, dovete proseguire col partner attuale. Venere è dalla vostra parte, ma una valutazione su voi stessi e su chi vi sta accanto va comunque fatta. Chi è single, invece, deve aprirsi a nuovi amori, oppure, perché no, andare a recuperare quelli che si sono persi per strada. Non è escluso che una vecchia fiamma vi chieda di chiarire per riprovarci e nemmeno che vi si prospetti un’importante proposta di lavoro. In entrambi i casi, dovrete decidere e alla svelta!

