Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata neutra per l’amore, ma fai attenzione alle discussioni, probabilmente c’è qualcosa che non ti sta bene e vuoi chiarire. Se c’è una questione legale in sospeso meglio risolverla il prima possibile.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Qualche momento di tensione in amore a causa della Luna in opposizione, cerca di fare attenzione. Riuscirai a superare una crisi economica. Dal 18 al 23 febbraio un transito interessante ti aiuterà a livello finanziario.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se devi chiarire qualcosa in amore fallo oggi, perché domani avrai la Luna in opposizione. Sei comunque stressato e questo ti porta agitazione. Anche sul lavoro le soluzioni che trovi non sembrano quelle corrette.

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): C’è un certo recupero emotivo rispetto ai giorni scorsi, ma di certo non accadono miracoli nella coppia. Se ci sono questioni in sospeso parlare adesso. Sul lavoro ti stai dando da fare, questo è un buon momento per farsi notare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Favoriti i nuovi incontri e le conoscenze: i single devono uscire e darsi da fare. C’è però un po’ di nervosismo nell’aria, che si sente anche nell’ambito del lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In amore le cose vanno bene, gli unici problemi possono nascere con qualche ex: in questo caso fate attenzione alle discussioni. Cercate di essere sinceri, sono in arrivo belle emozioni specie giovedì 20. Sul lavoro valuta bene le nuove proposte.

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Fai attenzione alle storie che nascono adesso, hanno qualcosa di strano. Se devi affrontare un cambiamento ricorda che lasciare il certo per l’incerto non è una scelta saggia e tu al momento non sei abbastanza forte per farlo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Giornata interessante, amore favorito sia per chi è in coppia che per chi è solo, perché potrebbe fare incontri interessanti e aprirsi ai sentimenti. Sul lavoro c’è voglia di cambiare, valuta bene una proposta.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cerca di non far interferire nessuno nella tua storia d’amore. Hai Mercurio dissonante, che può provocare discussioni anche per cose banali. Sul lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento.

Paolo Fox oroscopo 16 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giornata sottotono in amore, ma domani si recupera. Oggi sei un po’ troppo pessimista. Sul lavoro potrebbe nascere qualche discussione con qualcuno del segno del cancro, della Bilancia o dell’Ariete. Forse sei troppo preso e questo ti rende nervoso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Giornata tesa e nervosa in amore, potresti vivere una piccola crisi a causa della Luna dissonante. Sul lavoro cerca di usare cautela nelle questioni importanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La Luna favorevole ti aiuta in amore, potresti anche recuperare un rapporto. Sul lavoro hai voglia di emergere, potrebbe arrivare una chiamata.

PAOLO FOX OROSCOPO 15 FEBBRAIO 2020