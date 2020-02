Paolo Fox oroscopo 15 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La Luna non è più opposta, l’amore ci guadagna, ma attenzione a non fare scelte impulsive. Evita le discussioni inutili. Sul lavoro c’è scarsa concentrazione e sono possibili errori soprattutto nella seconda parte della giornata.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In amore potrebbero esserci delle perplessità: se la persona che frequenti non è come vuoi tu, difficilmente cambierà, quindi… o cambi tu atteggiamento, oppure… cambi persona! Sul lavoro potranno essere chiarite alcune questioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata positiva in amore, potrete festeggiare il S. Valentino nel modo migliore. Cerca di non stancarti troppo sul lavoro, oggi gli impegni saranno tanti.

Paolo Fox oroscopo 15 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa è una giornata utile per capire se il tuo rapporto funziona o no:cerca di fare attenzione, non è un momento semplice, anche se rispetto all’inizio della settimana va meglio. Sul lavoro cerca di evitare le complicazioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Potrebbero esserci dei ritardi o delle complicazioni in amore che potrebbero infastidirti e farti mettere le cose in discussione. Cerca di chiarire. Sul lavoro fai valere i tuoi diritti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cerca di ritagliare spazio per l’amore in questa giornata, nonostante gli impegni e la fretta, che è sempre una cattiva consigliera. Qualche problema con il denaro, probabili ritardi con i pagamenti.

Paolo Fox oroscopo 15 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Cerca di tenere sotto controllo gli umori della coppia, se c’è una crisi in atto fai attenzione soprattutto al fine settimana, meglio cercare di risolvere qualcosa tra oggi e domani. Sul lavoro meglio darsi da fare adesso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con Venere che entra nel tuo segno l’amore diventa più bello e contagia anche i single, dando ottime opportunità. Basta mettersi in gioco. Risposte in arrivo sul lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai voglia di ricucire uno strappo. Forse non sarà facile, ti sentirai agitato. In ambito professionale è probabile che tu debba prendere una decisione importante

Paolo Fox oroscopo 15 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Resta un po’ di agitazione in ambito sentimentale, anche se la Luna non è più contraria. Cerca di non pensare più al passato. Probabile un incontro speciale in ambito professionale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): C’è ancora un po’ di agitazione a causa della Luna contraria, cerca di organizzare qualcosa di piacevole. Sul lavoro rimanda le cose importanti alla prossima settimana.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Da oggi a domenica c’è un recupero in amore, le cose vanno decisamente meglio. Cerca però di non dare spazio a chi non lo merita. Sul lavoro oggi c’è la voglia di emergere.

