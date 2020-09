Paolo Fox oroscopo 13 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 13 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa giornata ti tiene ‘con il fiato sospeso’. Se vedi che certe situazioni d’amore o di lavoro non funzionano, non si sbloccano, rimanda tutto a domenica. Mi raccomando, non fare il passo piu’ lungo della gamba ma prendi tempo!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Come avevo gia’ detto giorni fa, potrai recuperare qualcosa che avevi perso, ma avrai anche bisogno di recuperare un po’ di energia! Credo che in queste 24 ore la Luna aiuti, mentre la giornata di domenica sara’ un po’ piu’ complessa da gestire.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):Grazie a Mercurio e Venere favorevoli, ora potrai finalmente risollevarti, specialmente in amore: magari con un incontro speciale, con relazione molto particolare. Potrebbe essere la chiave di accesso ad un mondo migliore!

Paolo Fox oroscopo 13 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo venerdi, la Luna nel tuo segno invita tutti quanti a cercare di sbloccarsi, di emozionarsi il piu’ possibile! Dal punto di vista amoroso, sentimentale, non manca nulla mentre sul lavoro purtroppo hai dovuto superare ostacoli o blocchi, e ancora non ci sei riuscito del tutto!

Leone (23 luglio – 23 agosto): In generale possiamo dire che questo e’ un fine settimana che porta l’amore, che porta nuove emozioni! E, te lo anticipo fin da ora, potrai contare su una giornata di domenica davvero eccellente, quando Luna, Venere e Mercurio saranno favorevoli al tuo segno!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei finalmente uscito fuori da due giornate, mercoledi e giovedi, piuttosto pesanti. In ogni modo, razionalita’ e voglia di progredire non ti mancano mai! Entro Ottobre puo’ nascere un grande amore o una decisione molto importante per la coppia!

Paolo Fox oroscopo 13 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sono due giornate che somigliano molto alle giornate trascorse durante il mese di Agosto: sappiamo, infatti, che il mese scorso non e’ stato certo esaltante! Ma tu cerca di non ripensare al passato e se puoi concentra i tuoi impegni domenica!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In queste 48 ore vivi una situazione migliore grazie a questa Luna favorevole ‘combinata’ a Giove e Saturno attivi! Tutto quello che ti interessa va fatto e completato al piu’ presto! Non escludo anche l’arrivo di buone intuizioni per quanto riguarda il lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se nel recente passato ci sono state delle intemperanze, se in amore hai avuto molti problemi, proprio nella giornata di domenica qualcosa si potra’ discutere e magari anche risolvere!

Paolo Fox oroscopo 13 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Queste sono 48 ore sottotono in un weekend che puo’ portare una flessione a livello di umore oppure qualche complicazione, che andra’ risolta! Non ho difficolta’ a credere che tu possa risolvere tutto brillantemente, ma se posso darti un consiglio, cerca di non arrabbiarti!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sappiamo che questo e’ un anno che dal punto di vista del lavoro portera’ anche possibili chiusure, e tutto cio’ non sara’ facile da gestire, ma bisogna prendere delle decisoni e portare avanti solo quello che ti interessa davvero, e soprattutto che porti denaro!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Queste 48 ore sono veramente vigorose, tanto che se tra mercoledi e giovedi c’e’ stato un problema anche grave, ora si potra’ superare. Chissa’ che in questi giorni tu non debba perdonare qualcuno che non si e’ comportato bene con te!

