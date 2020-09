Oroscopo Branko 12 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 settembre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

Oroscopo Branko 12 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei come un parafulmine che attira l’elettricità in ogni dove. Allora se il fulmine non ti riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirti gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto quello che si trova nel tuo campo visivo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Oroscopo Branko 12 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un po’ d’avventura.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso.

Oroscopo Branko 12 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci metteranno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): potresti avere qualche momento difficile a causa della tua tendenza a prendere le cose troppo sul serio. Eppure, hai una grande voglia di leggerezza e spensieratezza… La fretta e l’aggressività ti riporteranno indietro finché non rimetterai in discussione la tua strategia, trovando gli aggiustamenti necessari.

