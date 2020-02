Paolo Fox oroscopo 12 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 12 febbraio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): C’è un po’ di agitazione in amore, questi sono giorni in cui potrebbero esserci dei distacchi o dei ripensamenti. Sul lavoro occorre risolvere prima una questione, poi si potrà stare molto più sereni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi imparare a lasciarti andare ai sentimenti, non avere paura a metterti in gioco in amore. Sul lavoro ci sono buone occasioni da cogliere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata sottotono in amore a causa della Luna dissonante. Evitate le discussioni, meglio rimandare a domani eventuali chiarimenti. Sul lavoro le cose iniziano ad andare meglio.

Paolo Fox oroscopo 12 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questi giorni sei molto passionale. Nel contempo, però, sei anche più sanguigno: meglio calmarsi un po’ ed evitare le occasioni che potrebbero portare a discussioni, specie in amore. Sul lavoro non sono giornate adatte a chiudere contratti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questa è una giornata un po’ agitata, ma non farti prendere dall’ansia: domani e dopodomani c’è un ottimo recupero. Sul lavoro non hai voglia di fare discussioni inutili, meglio mettere subito in chiaro come la pensi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata interessante in amore, le coppie stabili possono fare progetti importanti. Sul lavoro cerca di guardare al futuro, evitando prese di posizione troppo nette.

Paolo Fox oroscopo 12 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ancora qualche problema in amore, ma a breve la Luna transiterà nel tuo segno e aiuterà a risolvere alcune questioni. Sul lavoro hai un senso di insoddisfazione, ma nel contempo ti senti più forte e questo potrebbe farti recuperare terreno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai la Luna dalla tua parte: devi solo lasciarti andare un po’ di più in amore. Forse le esperienze del passato ti hanno reso diffidente, ma adesso è giunto il momento di guardare al futuro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Giornata in cui ti senti stressato e sotto pressione. In amore sono favorite le riconciliazioni. Sul lavoro ci sono diverse buone idee, ma a volte non ci sono abbastanza soldi per poterle realizzare.

Paolo Fox oroscopo 12 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi serve essere prudenti in amore: meglio ponderare le parole. Evitate le tensioni. Sul lavoro potrebbe sorgere un problema: prima di parlare rifletti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai Venere dalla tua parte, l’amore è favorito. Incontri speciali per i single, approfitta di queste stelle e non restare chiuso in casa. Attenzione alle questioni finanziarie: ci sono state molte uscite e adesso bisogna rimediare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi essere un po’ meno agitato nelle questioni di cuore, oggi potresti affrontare le cose un po’ troppo di petto, invece serve maggiore diplomazia. Per i single sono favoriti gli incontri. Sul lavoro organizzati bene: riuscirai a farti valere.

