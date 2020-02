Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La settimana parte in maniera interessante con una Venere nel segno: questo vuol dire che i rapporti sentimentali ora contano di più. C’è da dire che tutte le relazioni che vivi in questo periodo possono essere di grande riferimento. Più del lavoro, dove è necessaria invece molta pazienza!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai vivendo una fase importante delle tua vita. E questi primi mesi dell’anno sono quelli di riferimento! Abbiamo una luna favorevole in questa giornata di lunedì, particolarmente adatta per i rapporti interpersonali. E anche per i sentimenti, che entro il prossimo mese possono davvero decollare!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questa settimana inizia in maniera un po’ stancante: lunedì e martedì abbiamo una Luna dissonante, che però non incide troppo sui favori del periodo. Quindi, il lavoro può tornare ad essere protagonista. E da qualche giorno Venere è favorevole, e questo ti aiuta anche in amore. Comincia a pensare ad un nuovo progetto sentimentale, da condividere con una persona che ami!

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa è una settimana interessante, dopo un periodo non troppo positivo! Certo, abbiamo sempre Giove e Saturno in opposizione: e questo vuol dire che liberarsi di certi pesi non è facile, così come vivere serenamente! Però questa settimana aiuta; ti anticipo che venerdì e sabato prossimi saranno giornate da dedicare ai sentimenti!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Al momento è molto importante fare progetti a breve scadenza, perché nell’ambito del lavoro bisogna fare una scelta entro la fine di Marzo. Oppure sei in attesa di una risposta, di una proposta che dovrebbe arrivare a breve. Si può incitare all’azione le persone che stanno attorno a te! E’ un bel cielo per le relazioni d’amore, per i nuovi incontri!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La settimana inizia in maniera abbastanza tranquilla: con questa Luna nel segno si può dire che sei uno dei segni più protetti del periodo. Questo Febbraio, proprio come avevo scritto anche nel libro 2020, è un mese importante per tutti quelli che hanno un’attività in proprio. E per tutti quelli che vogliono risvegliare un sentimento dopo la pausa di Gennaio!

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti trovi in una condizione di grande stanchezza, che invita a rimandare qualsiasi tipo di decisione. Più che il lavoro, dove comunque saranno necessari dei cambiamenti entro Aprile, al momento è l’amore ad essere messo in discussione. E se porti a casa le tensioni che provi sul lavoro, si paga pegno! Specialmente se vivi un rapporto ‘particolare’!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Si apre una settimana un po’ faticosa, tanto che fino a domani consiglio di essere prudenti anche nelle spese. E’ probabile che tu sia arrabbiato, perché non ti aspettavi di spendere soldi per un guasto. Oppure hai comprato una cosa da poco ed è già da riparare! Prudenza anche in amore!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Si apre una settimana un po’ agitata! La Luna è dissonante, quindi invito alla prudenza. Però già da stasera inizia una fase di recupero che durerà almeno fino a domenica. Quindi, possiamo dire che c’è un po’ di ruggine tra lunedì e martedì ma col passare della settimana andrai molto meglio. Attenzione anche a non fare sforzi fisici.

Paolo Fox oroscopo 11 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti trovi in una condizione di grande tensione perché i progetti che hai in mente sono molti, ma la realizzazione è piuttosto faticosa, piuttosto lontana. Quindi, nonostante questo cielo importante, (ricordo sempre che Giove e Saturno stanno transitando nel tuo segno) ti sembra sempre di vivere alla giornata, senza poter programmare nulla. E se c’è una cosa che non sopporti è proprio questa precarietà!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Si apre un periodo di grandi innovazioni! Avremo un grande momento, tra Aprile e Maggio, nel quale alcune collaborazioni cambieranno. Per chi ha un grande amore sarà possibile anche fare una scelta, forse un trasferimento in un’altra città. Va detto che questa è una settimana che funziona! Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori per le relazioni!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le stelle indicano qualche disturbo: la Luna opposta è il motivo per il quale in questi giorni potresti stare un po’ male. Anche se stai vivendo serenamente una storia d’amore, quello che capita attorno a te ti colpisce talmente tanto che a volte assorbi dell’esterno le energie negative. Cerca di stare più sereno!

