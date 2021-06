Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Senti una grande vitalita’ crescere in te. Queste prime due settimane di Luglio mi sembrano ideali per fare tutto quello che desideri, nei limiti del possibile. Ma soprattutto per abbandonare quella malinconia e quello stato di agitazione che ha dominato la prima parte di quest’anno. Ci sono tanti sospesi, debiti con il destino e non. Questo non l’ho mai negato, ti ho sempre spiegato che ti piacciono le sfide, che possono essere vinte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anche se hai successo, anche se hai comunque un’attivita’ che va forte, in questi giorni stai andando al rallentatore! O hai deciso proprio tu di frenare oppure ci sono dei programmi, dei progetti che non sono recuperabili. In realta’ alcuni sono stati anche male, perche’ dal punto di vista fisico questo Giugno non e’ stato un granche’ e quindi adesso bisogna recuperare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In queste 48 ore senti il peso di certe affermazioni: probabilmente in questi giorni ti stai dando tanto da fare per rivedere una situazione di lavoro o personale. Giovedi e venerdi saranno giornate migliori ma se in questa giornata nutri qualche dubbio oppure ti senti particolarmente affaticato, non sara’ un caso perche’ sei veramente sotto pressione.

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei molto emozionato direi addirittura ben influenzato da questa Luna che si trova in aspetto molto interessante. Siamo solo agli inizi di una fase di grande recupero: lo so che sembra strano parlare fin da adesso del 2022, ma quello sara’ un anno di grande liberazione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vorrei pregarti di non chiuderti soprattutto in amore, perche’ Venere e Marte saranno molto attivi. Luglio e’ il mese degli incontri, delle relazioni nate per caso! E’ chiaro che l’oroscopo puo’ evidenziare il meglio quando ci diamo da fare; quindi, vietato isolarsi! Non e’ escluso che anche le coppie di lunga data che hanno un ottimo progetto possono finalmente ripartire!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In queste 48 ore senti che c’e’ qualcosa che non va. Intendiamoci, il 2021 e’ un anno importante; da qualche settimana sto dicendo che ci sono solo dei ritardi nell’attuazione di alcuni contratti e progetti, quindi non devi perderti di animo!

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Quelli che hanno chiuso un contratto, nel senso che lo hanno bloccato oppure erano molto speranzosi di ritrovare serenita’, adesso hanno finalmente qualche obiettivo in piu’ da raggiungere. Nel mese di Luglio l’amore torna vincente, ma le coppie che hanno discusso ferocemente a Giugno, devono cercare di ritrovarsi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Nel mese di Luglio metterai a posto alcune questioni d’amore. Se per esempio da tempo frequenti una persona che non te la racconta giusta, credo proprio che gia’ le giornate dal 4 al 6 sarai costretto a parlare in maniera molto forte

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto nervoso, molto distratto in queste 48 ore di martedi e mercoledi non da protagonisti! Tuttavia, il cielo di Luglio parla di amori, parla di amicizie ritrovate, parla di sensazioni che poi saranno vincenti per tutto l’anno. Quindi, non devi scoraggiarti! Pero’, o per motivi di salute o per motivi personali, da Marzo sei molto afflitto e forse solo da poco ti sei rimesso in gioco.

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto nervoso, molto distratto in queste 48 ore di martedi e mercoledi non da protagonisti! Tuttavia, il cielo di Luglio parla di amori, parla di amicizie ritrovate, parla di sensazioni che poi saranno vincenti per tutto l’anno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei in netta crescita in queste giornate di martedi e mercoledi mentre giovedi e venerdi potrebbero essere ancora giornate un po’ pericolose. Bisogna capire che cosa e’ accaduto in questo mese di Giugno che ormai sta per finire, perche’ quelli che hanno vissuto una grave crisi amorosa devono ricucire uno strappo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Puoi vincere una piccola sfida! Intanto dal punto di vista lavorativo molte cose possono cambiare, mentre quelli che non hanno un lavoro ma stanno studiando, potrebbero ricevere improvvisamente una proposta oppure pensare di andare a vivere in un’altra citta’.

