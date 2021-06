Oroscopo Branko 30 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 giugno 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività, ma la causa è insita nella vostra alimentazione. Una carenza di vitamina ne è anche la causa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non riuscite più a sopportare le buffonate di alcune persone… È giunto il momento di dire ciò che pensate e d’impostare i limiti. Sarete vulnerabili ai virus e alle infezioni batteriche a causa della mancanza di alcune vitamine. Assumete una dieta equilibrata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

Oroscopo Branko 30 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il calore e l’umorismo sono certi. Godrete di una piacevole atmosfera amichevole. Siete dinamici, con grande energia mentale in questo momento, grazie al vostro morale che vi permette di perfezionare i vostri piani.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete modi e mezzi per evitare complicazioni e mostrare i vostri valori con maggior fermezza. Attenti all’alimentazione, visto che rischiate disturbi digestivi. La vostra salute generale è eccellente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

Oroscopo Branko 30 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): State diventando esigenti senza rendervene conto. Il vostro bisogno di fuggire non è un lusso, quindi rilassatevi! Vi sentite più in grado di affrontare i problemi che vi stanno trattenendo e il morale sta migliorando. Avete bisogno di assumere più liquidi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete un efficace mediatore tra due persone, grazie alla vostra visione oggettiva della situazione. Vi sentite in vetta, ma iniziate a sentirvi stanchi. Non dormite a sufficienza, è un dato di fatto, quindi ricaricate le batterie.

Oroscopo Branko 30 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non prendete alla lettera le battute, siete troppo sulla difensiva. Concentrate la vostra energia in modo più efficace e approfittate dei momenti di riposo che vi concedete.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più socievoli e aperti alle idee altrui e prendere la vita con più ottimismo. Non mettete il naso negli affari degli altri però. Prendete una pausa per ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace, sarà un bene per la mente e il corpo.

OROSCOPO BRANKO 29 GIUGNO 2021