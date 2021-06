Oroscopo Branko 29 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 29 giugno 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Potrete fare una mossa che avete continuato a rimandare per molto tempo e sarà coronata da successo. La vostra capacità di riposare lascia molto a desiderare e la vostra tensione nervosa vi impedisce di rilassarvi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Oroscopo Branko 29 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete visti in modo positivo da chi vi circonda, quindi sfruttatelo al meglio e traetene vantaggio. Siate particolarmente attenti a non mangiare troppo. Avete bisogno di uno sfogo fisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I vostri rapporti con i più giovani vi motiveranno ad andare avanti e riaccenderà il vostro entusiasmo interiore. Gli scombussolamenti drammatici nel vostro ritmo quotidiano vi indeboliscono. Ammettete che avete sfidato la fortuna e metteteci una pezza.

Oroscopo Branko 29 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le vostre reazioni saranno istintivamente costruttive, non perdere quindi tempo in inutili esitazioni. Badate al vostro fegato e non mangiate troppo. È necessario rivedere la vostra alimentazione e ridurre i dolci.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra prospettiva realistica vi permetterà di evitare un errore che potrebbe avere gravi conseguenze. Cominciate a sentirvi stanchi ed è a causa del vostro stato d’animo. Buon divertimento.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra generosità e comprensione vi farà acquistare le simpatie delle persone che stimate. Il vostro stile di vita non vi permette di prendervi cura di voi in modo corretto – è necessario rallentare e evadere mentalmente per rilassarvi.

Oroscopo Branko 29 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra vita sentimentale sarà al centro della scena, quindi uscite dal guscio senza indugio! Per riuscirci avete bisogno di ricaricare le batterie e di dormire di più e meglio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Troverete più facile costruire le vostre speranze per il futuro. Effettuate qualche accertamento dei fatti. State bene nella vostra pelle ed a vostro agio con voi stessi. Siete più in sintonia con le esigenze del vostro corpo. Questa è la strada da percorrere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro bisogno di libertà vi rende attraenti agli occhi degli altri. State davvero uscendo dal vostro guscio! Siete più consapevoli delle vostre esigenze pratiche e sarete in grado di trasformarli in una risorsa. Riuscirete a raggiungere un migliore equilibrio tra riposo e azione.

OROSCOPO BRANKO 28 GIUGNO 2021