Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Posso dire che questa e’ una giornata che regala qualche emozione in piu’ anche se non posso dire che siano giorni particolarmente effervescenti. In realta’ c’e’ un una sorta di accumulo di tensioni negative, di paure, ecco perche’ anche se vuoi affrontare un nuovo progetto

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa giornata hai una gran voglia di liberarti di un peso ma bisogna stare attenti a non entrare in conflitto con persone che ti stanno attorno. Parlo a ragion veduta, almeno dal punto di vista astrologico, perche’ fino a mercoledi abbiamo la Luna opposta, e questo e’ naturalmente un indice di tensione, di grande fatica che devi cercare di superare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Senti che e’ arrivato il momento di sprigionare un’idea, di liberarsi di un peso. In questo martedi voglio darti il massimo del punteggio perche’ secondo me questa e’ una giornata inizia a funzionare!

Paolo Fox oroscopo 1 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questo mese di Marzo si sta per per concludere con piccole afflizioni che secondo me riguardano piu’ la vita privata che quella professionale, dove non ci sono tanti dubbi su quello che si fa ora ma su quello che si andra’ a fare da meta’ anno in poi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sappiamo che tu vuoi sempre vincere: ho spiegato piu’ volte che molti si sentono a disagio, che in qualche modo pensano di non essere stati risarciti per tutto quello che hanno dato in passato. In realta’ bisogna cercare nuovi lidi da esplorare e questo vale anche per l’amore!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Queste sono giornate di grande recupero grazie ad un buon oroscopo. Vale la pena ricordare che da qualche giorno Venere non e’ piu’ contraria, anzi sara’ attiva nel mese di Aprile!

Paolo Fox oroscopo 1 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Senti ancora molta agitazione addosso. Ho spiegato che ci puo’ essere grande agitazione anche se ultimamente hai vissuto un bellissimo momento! Penso per esempio a chi sta cambiando lavoro, a chi ha dei buoni progetti, a chi vuole sposarsi, a chi ha avuto un figlio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai iniziato questa settimana in maniera agitata. Nonostante la Luna sia ‘utile’ per il tuo segno, posso dire che non fa altro che agitare te stesso! Luna e Urano: due pianeti che in questi giorni, e soprattutto nella giornata di mercoledi, potrebbero offrire delle soluzioni ma a caro prezzo!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ un cielo piuttosto interessante, una giornata che prelude a quel risveglio di cui ho parlato spesso e che molti di voi stanno aspettando, visto che le prime due settimane del mese di Marzo sono state da dimenticare.

Paolo Fox oroscopo 1 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E’ come se in questo periodo tu stessi osservando piu’ che agendo, in qualche modo deve accettare quello che c’e’. Come ho spiegato anche 24 ore fa, quasi tutti ora desiderano fare cose belle, appaganti e non riempirsi la vita di inutilita’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai vivendo una stagione di recupero e questa e’ una settimana che puo’ da indirizzare verso situazioni nuove. Il desiderio di liberta’, come dicevo 24 ore fa,deve essere messo in gioco a livello reale: quindi, e’ inutile impegnarsi in progetti che non hanno ragione di esistere!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata di riflessione che potrebbe portare quelle piccole amarezze, quelle tensioni che ogni tanto fanno parte della tua vita. Sei una persona estremamente sensibile e quando c’e’ un problema preferisci andare a fondo della questione, anche se questo puo’ fare stare male

