16 Dicembre 2023

Paolo Corsini ad Atreju attacca Schlein e si definisce “militante” poi si scusa e chiarisce: “Parole estrapolate dal contesto”

da corriere.it

Introduzione

La conduzione del dibattito d’inaugurazione di Atreju, la manifestazione politica di Fratelli d’Italia, nella giornata di ieri, ha scatenato forti polemiche politiche. A causa delle dichiarazioni del direttore dell’Approfondimento della Rai, Paolo Corsini. Nel corso del suo intervento, Corsini ha attaccato la segretaria del Pd, Elly Schlein, senza nominarla direttamente. Riferendosi alla sua rinuncia a partecipare all’evento.

L’attacco di Corsini a Schlein e il suo senso di appartenenza a Fratelli d’Italia

Corsini ha sottolineato la mancanza di confronto da parte di alcuni esponenti politici, affermando: “Hanno preferito occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare, piuttosto che confrontarsi”. Ha inoltre espresso “orgoglio” di appartenenza rispetto alle iniziative e al pensiero di Fratelli d’Italia. Utilizzando il termine “noi”.

Opposizioni all’attacco

Le reazioni dell’opposizione non si sono fatte attendere. I membri del Pd della commissione di Vigilanza Rai hanno redarguito Corsini. Definendo inaccettabile il suo atteggiamento e chiedendogli scuse o dimissioni. Anche esponenti del Movimento 5 Stelle hanno criticato il direttore dell’Approfondimento Rai. Chiedendosi se i vertici Rai intendano prendere provvedimenti.

Il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, ha sottolineato l’importanza di moderare dibattiti politici mantenendo un contegno istituzionale. Senza trasformarsi in militanti di partito.

Diverse voci dell’opposizione hanno richiesto le dimissioni di Corsini e un intervento da parte dei vertici Rai. La presidente Marinella Soldi ha dichiarato che un giornalista del servizio pubblico deve garantire un atteggiamento equidistante, indipendentemente dal contesto. Richiamando al pluralismo e all’imparzialità nell’informazione.

Corsini si scusa e chiarisce

Le scuse di Corsini sono giunte successivamente. Ha affermato che le sue parole sono estrapolate dal contesto, sottolineando che i suoi interventi non avevano intenti politici o polemici. Ma miravano a animare il dibattito. Ha ribadito il suo impegno come giornalista del Servizio Pubblico a garantire autonomia, pluralismo e completezza nell’informazione.

L’intervento di Roberto Sergio

In risposta alle polemiche, l’ad della Rai, Roberto Sergio, ha chiesto una relazione alla Direzione del personale. E visionerà il video per valutare eventuali decisioni da prendere riguardo alle dichiarazioni di Corsini. L’intervento del direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, in un dibattito sulla cultura, è stato annullato.

