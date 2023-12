15 Dicembre 2023

Palinsesti Rai 2024: confermati Nunzia De Girolamo e Salvo Sottile Dubbi su Giletti e arriva il sì alla fiction su Mussolini

da ilmessaggero.it

In una riunione del consiglio di amministrazione della Rai tenutasi recentemente, sono emerse le conferme dei programmi per il 2024, con un particolare focus sulla fiction e alcune sorprese in serbo. Mentre la rete televisiva Rai3 sta affrontando difficoltà sul fronte degli ascolti, il nuovo palinsesto inverno-primavera punta su una ricca offerta di serie televisive. Che narrano storie di grandi personaggi e frammenti della storia italiana, seguendo la nuova direzione di narrazione del corso Rai.

Il nuovo piano industriale 2024-2026

In parallelo alla presentazione dei palinsesti, è iniziato l’esame del nuovo piano industriale 2024-2026, un progetto che mira a trasformare la Rai in una “digital media company”. Questa trasformazione sarà supportata da un piano di rinnovamento tecnologico con investimenti incrementali nei prossimi tre anni. Si prevede che questo percorso di evoluzione includerà l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare alcuni processi, evidenziando un approccio all’avanguardia e orientato al futuro.

Grande spazio alla fiction

Tra le novità più attese, spiccano le serie televisive che prenderanno il via all’inizio del prossimo anno. “Doc – Nelle tue mani 3” e “La Storia” sono due progetti molto attesi. “La Storia” è una fiction diretta dalla regista Francesca Archibugi e basata sul capolavoro di Elsa Morante. Un’altra produzione da tenere d’occhio è “Folle D’amore – Alda Merini”, un film per la televisione con protagonista Laura Morante. Nel primo semestre del 2024, “La lunga notte – La caduta del Duce” diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Alessio Boni promette di narrare la drammatica caduta di Mussolini. Mentre “La rosa dell’Istria” affronterà il dramma dell’esodo istriano con la regia di Tiziana Aristarco.

Programmi confermati e nuove proposte

Tra i programmi confermati per il prossimo anno, spiccano “Il clandestino” con Edoardo Leo, la serie crime “Brennero” in quattro puntate, il ritorno di “Don Matteo 14”, il poliziesco “Gerri”. E, poi, “Gloria” di Fausto Brizzi con Sabrina Ferilli e Massimo Ghini, e “La luce nella masseria”, un family drama che celebra i 70 anni della televisione. Inoltre, sono in programma “Makari 3”, tratto dalle opere di Gaetano Savatteri, e “Studio Battaglia 2” con Barbora Bobulova e Lunetta Savino.

Nuovi programmi di Rai3

Nonostante le sfide di ascolto, Rai3 continua a investire in nuovi programmi. Tra i nuovi arrivi, “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo e “Far West” di Salvo Sottile, confermati almeno per il momento. Tuttavia, sorge il dubbio riguardo a Massimo Giletti, la cui presenza nei palinsesti futuri non è ancora certa. Marco Liorni, invece, dovrebbe condurre “L’Eredità” al posto di Pino Insegno.

Conclusioni

La Rai sembra impegnata a ridefinire il suo ruolo nel panorama mediatico, abbracciando la trasformazione digitale e investendo in produzioni di qualità. Con la conferma di programmi consolidati e l’introduzione di nuove proposte, il palinsesto 2024 promette un mix avvincente di fiction, intrattenimento e approfondimenti storici. Mantenendo viva la tradizione della Rai nel raccontare storie che plasmano il tessuto culturale italiano. Resta da vedere come il pubblico risponderà a questa nuova proposta televisiva e come la Rai si evolverà nel suo ruolo di “digital media company” nei prossimi anni.

