Oroscopo domani 11 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo domani 11 agosto 2020

da mio-oroscopo-del-giorno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Potrebbero esserci decisioni da prendere e tu sarai il primo a prendere il controllo e imporre i propri desideri. Tuttavia, evita di dare ordini sempre a tutti: lascia che gli altri esprimano la loro opinione, anche se non la prendi in considerazione! Ma sarà difficile perché Marte nel segno accentua il tuo bisogno di autorità e non vorrai essere messo in discussione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo periodo non è il migliore dell’anno e se sei in vacanza ti sei portato qualche preoccupazione in valigia. Ma state tranquilli: domani la Luna sarà molto favorevole, Marte sarà in buon aspetto alla fine della prossima settimana e se riprenderete a lavorare, vi sentirete più pronti per il vostro ritono a lavoro, nonostante Urano e l’instabilità ed insicurezza che ti impone.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’oroscopo oggi segnala Luna e Marte che sono in buon aspetto oggi ed è quindi con piacere che condividerai forti emozioni con chi ti è vicino. Marte è favorevole alla tua espressione personale, e lo stesso anche Mercurio. Sarà solo necessario preservare i più sensibili, quelli che sono al limite e che sai che possono solo reagire male a ciò che gli dici.

Oroscopo domani 11 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai molto lavoro oggi! In un modo o nell’altro lavorerai in ufficio o ti occuperai delle pulizie in casa. Non ti ci vorrà tutto il giorno e se non ci sarà un lavoro giù impegnativo, non ti peserà neanche più di tanto. Dopo tutto, una volta terminato, avrai la coscienza pulita e sarai in grado di dedicarti a qualcos’altro, ad esempio i tuoi cari.

Leone (23 luglio – 23 agosto): C’è una buona condizione astrologica, con Sole nel segno e Venere e Mercurio in aspetto interessante. Tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che non tutti potrebbero riuscire ad apprezzare questa situazione piacevole e che per alcuni ci sarà al contrario la ripetizione di un problema che si ripete, e che potrebbe riguardare sia l’aspetto emotivo che finanziario. Forse è il caso di essere cari e risolutivi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Rischi di commettere un errore, affidandoti a chi ti è vicino quando dovresti avere il controllo di una determinata situazione. Ciò non avrà conseguenze, ma le motivazioni che ti spingono a delegare ti portano a credere che non sei perfetto e che ti manca qualcosa. Ma sei davvero obiettivi quando pensi questa cosa?

Oroscopo domani 11 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): C’è un recupero, e sarà un buon momento, soprattutto se devi fare un viaggio, che magari hai sognato a lungo. E se non è così, cerca comunque di trovare una distrazione che ti consenta di evadere dalla routine. Quindi in qualche modo riuscirai a non vedere anche oggi sempre le stesse persone o gli stessi luoghi. Il desiderio di evadere e di libertà ti fanno apprezzare ancora di più la gioia di una partenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ad alcuni nati del segno piace mettere alla prova gli altri per vedere cosa pensano davvero. Ma non chiedere loro più di quello che possono dare, altrimenti rimarrai inevitabilmente deluso. Ma spesso con questo atteggiamento provocatorio, e magari anche critico, cerchi di far aprire gli occhi agli altri per mettere in chiaro come stanno le cose, costringendoli ad ammettere dov’è che sbagliano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non sarà una gionata semplice, perché ti senti agitato e nervoso. Probabilmente perché starai con qualcuno che non rispetta i tuoi limiti e che si approfitta di una certa debolezza, o della tua disponibilità. In ogni caso, ciò che conta in questo momento è riuscire a mantenere la calma, evitando di complicare ulteriormente la tua condizione.

Oroscopo domani 11 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giornata più tranquilla, non ci saranno più discussioni e tonerai a fare le cose che ti piacciono con maggiore spensieratezza. Probabilmente sei riuscito a trovare un compromesso con un collega o una persona cara che ti ha criticato o ti ha fatto soffrire. IN ogni caso, la seconda parte del mese sarà più semplice.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei entusiasta, c’è un recupero oggi in cui ci sarà qualcuno o qualcosa a metterti di buonumore. Non hai dissonanze particolari, perciò non corri il rischio di rovinare i tuoi piani all’ultimo minuto. Oppure di scoprire che avevi idealizzato troppo ciò che stava accadendo. Non puoi sentirti davvero tranquillo ancora, però, perché c’è un’importante posizione da prendere o una scelta fondamentale da fare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non sarai in grado di fare ciò che vuoi, ci sarà un obbligo o avrai qualcuno che ti rallenterà. Non ti peserà essere di supporto agli altri, o trovare un compromesso che stia bene a tutti, ma chi è più sotto pressione, potrebbe adattarsi con maggiore difficoltà a queste condizioni.

OROSCOPO DOMANI 10 AGOSTO 2020