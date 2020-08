Oroscopo Branko 11 agosto 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 11 agosto 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi probabilmente impiegherai molta energia per distogliere i tuoi pensieri dal passato. Eppure non dovresti lottare, ma lasciarti trasportare dai ricordi. Per il momento non puoi scappare dalle relazioni familiari, anche se non ne parli con nessuno.

Oroscopo Branko 11 agosto 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Oroscopo Branko 11 agosto 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo periodo ti senti un po’ ripiegato su te stesso, intento a guardare la tua ombra piuttosto che verso l’alto. Un periodo di introspezione può farti bene, certo, ma chi ti sta intorno cercherà di riportarti alla realtà. Questo però non è il momento migliore per accontentare gli altri.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti sei svegliato con la voglia di creare, che trasformerà quella di oggi in una giornata speciale. Le tue intenzioni, tuttavia, potrebbero essere sviate da alcune circostanze incontrollabili. Forse il tuo capo ti darà un incarico supplementare, o probabilmente dovrai dedicarti a una mansione non troppo interessante, anziché poterti esprimere in tutta libertà.

Oroscopo Branko 11 agosto 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione. Le persone della tua cerchia che oggi si metteranno in luce, se ne pentiranno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni.

